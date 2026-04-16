과기정통부·방통위 등 3개 부처 재취업 승인·허가율 91%···경실련 “심사 제도 강화해야”

경제정의시민실천연합(경실련)이 16일 서울 종로구 경실련 강당에서 과학기술정보통신부 등 3개 정부 부처의 ‘관피아(기관 마피아)’ 실태조사 결과를 발표했다. 경실련은 이들 부처에서 일하다 퇴직 뒤 재취업을 희망한 공무원들의 취업 심사 승인율이 90% 수준이라며 제도의 실효성이 부족하다고 주장했다.

경실련이 분석한 2015년 1월부터 지난해 7월까지 과기정통부·미래창조과학부(박근혜 정부 당시 과학기술 주무 부처), 방미통위(옛 방통위) 퇴직 공직자의 취업 심사 결과를 보면 조사 기간 중 전체 취업 심사 대상 건수 156건 중 142건(91%)이 취업 ‘가능’ 또는 ‘승인’ 결정을 받았다. 과기정통부는 114건 중 106건(93.0%), 미래부는 24건 중 21건(87.5%), 방미통위는 18건 중 15건(83.3%)이 취업 심사를 통과했다.

취업 심사 제도의 목적은 퇴직 공직자가 업무관련성이 있는 기업에 재취업하는 것을 제한하는 것이다. 재취업 기업과 업무 관련성이 없으면 ‘취업 가능’, 업무 관련성이 인정돼도 승인 사유가 있다면 ‘취업 승인’ 판단을 내린다.

재취업 기관의 종류는 협회·조합이 63건으로 가장 많았고, 민간기업·공공기관, 법무법인 등 순으로 나타났다. 경실련은 “협회·조합은 민간기업이 출자해 만들어 인허가·규제 권한에 대한 로비가 이 분야에 더 집중된다”며 이런 유형의 재취업이 이른바 ‘관피아’라고 주장했다.

경실련은 “부처 후배 공무원들이 전직 상관을 엄격하게 감독하기는 현실적으로 어렵다”며 “기업이 퇴직 관료를 실력보다 인맥을 활용한 로비스트로 활용해 감시 기능이 무력화되는 ‘규제 포획’ 우려가 크다”고 했다.

경실련은 조사 결과를 발표하며 ‘퇴직 공직자의 신생 기관 재취업 금지 명문화’ ‘취업 승인 예외사유의 구체화’ ‘심사 대상 기간·취업 제한 기간 확대’ 등 8개 요구안을 냈다. 김성달 경실련 사무총장은 “정부·정치권은 관피아 문제 해결을 위한 법·제도 개정에 적극적으로 나서야 한다”고 밝혔다.