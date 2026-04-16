포스코 “대법 판결 존중…소송 결과 상관없이 7000명 직고용 추진”

“갈등 대승적인 차원에서 종식해 상생 관계 구축할 것”

대법원이 포스코 사내 협력사 노동자 200여명을 직접 고용하라고 판결한 것과 관련해 포스코는 판결 내용대로 후속 조치를 진행하겠다고 밝혔다. 또 소송 당사자가 아니어도 생산 공정과 직접적으로 연관된 노동자를 직접 고용해 관련 갈등을 마무리하고 상생 관계를 구축하겠다는 입장을 내놨다.

포스코는 16일 “대법원 판결 결과를 존중한다”며 “승소한 직원들에 대해서는 관련 법적 절차에 따라 후속조치를 진행할 예정”이라고 밝혔다. 포스코는 이어 “이번 소송 승소 원고 215명에 한정하지 않고 원고와 유사 공정에서 근무하는 직원과 철강 생산 공정에서 조업과 직접 연관된 지원 업무를 수행하는 조업 지원 협력사 소속 현장 직원 약 7000명에 대해 직고용을 추진할 계획”이라고 설명했다.

포스코는 이어 “소송 결과와 관계없이 생산 공정과 직접적으로 연관된 인원을 포괄해 선제적 직고용을 추진하는 것”이라며 “이를 통해 ‘위험의 외주화’ 근절을 위한 원하청 구조의 획기적 개선으로 안전체계를 강화하고, 장기간 이어온 근로자 지위 확인 소송으로 인한 갈등을 대승적인 차원에서 종식해 상생의 관계를 구축하겠다”고 밝혔다.

이날 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 협력사 노동자 총 223명이 포스코를 상대로 낸 근로자 지위 확인 소송 2건에서 215명에 대해 원고 승소로 판단한 원심판결을 확정했다. 포스코 노동자로 인정해달라며 낸 소송에서 대법원이 2022년에 이어 이번에도 노동자들의 손을 들어준 것이다.

현재 포스코 협력사 노동자는 5000여명에 달하는 것으로 추산된다. 포스코는 향후 채용 계획에 대해 “직고용은 제철소 안전 확보 및 기존 조업 체계와의 원활한 통합을 고려해 입사를 희망하는 직원을 순차적으로 채용할 예정”이라며 “이해관계자와 충분히 소통하면서 원만하게 진행할 것”이라고 밝혔다.