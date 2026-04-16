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본문 요약

충남 예산군은 최근 영화 <살목지> 흥행으로 촬영지인 살목지 저수지 방문객이 급증하자 안전사고 예방과 쾌적한 이용환경 조성에 나서고 있다고 16일 밝혔다.

군과 유관기관은 방문객 안전을 최우선으로 두고 살목지 일대 차량 출입 통제를 비롯해 저수지 주변 위험구역 긴급 정비 및 안내표지판 보강, 순찰 인력 확대 및 합동 점검 강화, 야간 조명시설 확충과 폐쇄회로TV 추가 설치 검토 등 긴급 대응에 나섰다.

이밖에도 방문객 대상 안전수칙 홍보를 강화하고 불법 취사 및 위험행위 집중 단속하는 등 종합적인 안전관리 대책을 추진할 계획이다.

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영화 ‘살목지’ 흥행에 예산 저수지 살목지 방문객 급증···안전대책 추진

입력 2026.04.16 15:05

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

차량 통제·순찰 강화 등 대책 나서

공포 스릴러 영화 <살목지>의 흥행으로 충남 예산군 살목지가 명소로 떠오르고 있다. 쇼박스 제공

공포 스릴러 영화 <살목지>의 흥행으로 충남 예산군 살목지가 명소로 떠오르고 있다. 쇼박스 제공

충남 예산군은 최근 영화 <살목지> 흥행으로 촬영지인 살목지 저수지 방문객이 급증하자 안전사고 예방과 쾌적한 이용환경 조성에 나서고 있다고 16일 밝혔다.

군과 유관기관은 방문객 안전을 최우선으로 두고 살목지 일대 차량 출입 통제를 비롯해 저수지 주변 위험구역 긴급 정비 및 안내표지판 보강, 순찰 인력 확대 및 합동 점검 강화, 야간 조명시설 확충과 폐쇄회로(CC)TV 추가 설치 검토 등 긴급 대응에 나섰다.

이밖에도 방문객 대상 안전수칙 홍보를 강화하고 불법 취사 및 위험행위 집중 단속하는 등 종합적인 안전관리 대책을 추진할 계획이다.

또 긴급 상황 발생 시 신속한 대응을 위해 소방·경찰과의 협력체계도 한층 강화한다는 방침이다.

군 관계자는 “살목지를 찾는 방문객의 안전이 무엇보다 중요하다”며 “지정된 통행로 이용과 야간 통제 준수 등 안전수칙에 적극 협조해 달라”고 말했다.

한편 지난 8일 개봉한 영화 <살목지>는 이날 오전 기준 누적 관객 수 93만명을 넘어섰다.

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