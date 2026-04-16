[속보] 이 대통령, 19~24일 인도·베트남 국빈 방문

이재명 대통령이 오는 19일부터 24일까지 인도와 베트남을 각각 국빈 방문한다.

위성락 국가안보실장은 16일 청와대에서 브리핑을 열고 이 같은 대통령 순방 계획을 밝혔다.

이 대통령은 19일부터 21일까지 인도를 국빈 방문해 나란드라 모디 인도 총리와 정상회담 등 일정을 소화할 예정이다.

이 대통령은 21일부터 24일까지 베트남을 국빈 방문해 또럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 할 계획이다.