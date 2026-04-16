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중부고용노동청, 인천환경공단 송도사업소 재해 사고원인 조사

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본문 요약

고용노동부 산하 중부지방고용노동청이 인천환경공단에서 발생한 재해 사고와 관련해 조사에 착수했다.

중부고용노동청은 인천환경공단의 전반적인 안전조치 개선을 위해 사업소 전체에 안전진단을 명령하고, 재해원인 조사 결과에 따라 처벌 등 엄중히 조치할 계획이다.

앞서 중부고용노동청은 지난해 발생한 두 건의 중대재해에 대해 특별감독을 하고, 안전보건교육 미실시 및 관리감독자 업무 미수행 등 109건에 대하여 과태료를 1억 3225만원 처분했다.

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중부고용노동청, 인천환경공단 송도사업소 재해 사고원인 조사

입력 2026.04.16 15:08

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

중부지방고용노동청. 중부고용노동청 제공

중부지방고용노동청. 중부고용노동청 제공

고용노동부 산하 중부지방고용노동청이 인천환경공단에서 발생한 재해 사고와 관련해 조사에 착수했다.

중부지방노동청은 지난 1일 송도사업소 음식물 자원화시설에서 정비작업 중이던 50대 직원이 음식물 고형물저장조 내부에 혼자 들어가 쓰러진 사건에 대해 조사를 진행하고 있다고 16일 밝혔다.

인천환경공단에서는 중대재해 사고가 잇따르고 있다. 지난해 7월 맨홀 작업 중 2명이 질식해 숨지고, 9월에는 하수처리장 작업 중 1명이 추락해 사망했다.

중부고용노동청은 인천환경공단의 전반적인 안전조치 개선을 위해 사업소 전체에 안전진단을 명령하고, 재해원인 조사 결과에 따라 처벌 등 엄중히 조치할 계획이다.

앞서 중부고용노동청은 지난해 발생한 두 건의 중대재해에 대해 특별감독을 하고, 안전보건교육 미실시 및 관리감독자 업무 미수행 등 109건에 대하여 과태료를 1억 3225만원 처분했다.

또한 밀폐공간 출입금지조치 미흡, 개구부 방호조치 미흡 등 안전보건조치 위반 76건에 대해 산업안전보건법 위반 혐의로 인천지검에 송치했다.

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