[속보]이 대통령 “어떤 상황에도 국민 지키는 나라 만들겠다”…현직 대통령 첫 세월호 기억식 참석

이재명 대통령은 세월호 참사 12주기를 맞은 16일 “생명과 안전에 관해서는 단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠다”며 “어떠한 상황에서도 국민을 지켜내는 나라, 온전히 믿고 의지할 수 있는 나라를 만들겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 경기 안산시 화랑유원지에서 열린 ‘세월호 참사 12주기 기억식’ 추도사에서 “국민 여러분께서 체감하실 수 있는 실질적이고 구체적인 변화를 이루어 내겠다. 이 약속을 지키는 것이야말로 세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길이라고 믿는다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 검은 정장, 검은 넥타이 차림에 세월호를 상징하는 노란 리본을 태극기 배지와 함께 착용했다. 김혜경 여사도 검은 치마 정장 차림을 했다.

현직 대통령이 세월호 기억식에 참석한 것은 이번이 처음이다. 앞서 박근혜·윤석열 전 대통령은 기억식에 모두 불참했다. 문재인 전 대통령은 후보 시절이나 당대표 시절에는 기억식에 참석했으나 재임 기간에는 불참했다.

이 대통령은 “매년 이맘때가 되면, 말로 다 담아내기 어려운 마음과 마주하게 된다”며 “12년이 흘렀지만, 그날의 기억은 여전히 어제 일처럼 선명하게 각인돼 있다”고 했다.

이 대통령은 유가족들을 향해 “사랑하는 이를 잃은 깊은 슬픔 속에서도 절절한 기록을 하나하나 남기며, 더 안전한 사회를 만들기 위해 헌신해 오신 여러분께 고개 숙여 경의를 표한다”며 “오랜 세월 동안, 매일 같이 얼마나 큰 고통과 그리움을 감내해 오셨을지 감히 헤아릴 수 없다”고 했다.

이 대통령은 “대한민국 대통령으로서 무거운 책임을 통감한다”며 “그날의 과오와 그 무거운 교훈을 한시도 잊지 않으며, 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다고 다짐한다”고 말했다. 이 대통령은 그러면서 “국가가 존재하는 이유는 바로 국민의 생명과 안전을 지키기 위함이다. 너무도 당연한 이 기본과 원칙을 반드시 바로 세우겠다”고 했다.

이 대통령은 또 “지난 슬픔을 넘어, 더 나은 내일로 나아가는 것. 그것이 바로 지금을 살아가는 우리의 몫”이라며 “그리운 이름을 부르는 것조차 여전히 아프고 힘든 일임을 알고 있다. 그러나 우리가 기억하고, 기록하고, 기리고, 다짐하는 한 304명 한 분 한 분의 이름과 그들이 미처 이루지 못한 304개의 꿈은 결코 잊히지 않을 것”이라고 말했다. 이 대통령은 끝으로 “다시 한번 깊은 애도를 전한다”며 “기억하겠습니다. 잊지 않겠습니다”라고 했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서도 세월호 12주기를 언급하며 “국민 생명과 안전이 돈 때문에 또 국가권력 부재 때문에 위협받는 일이 다신 발생하지 않도록 국정 책임자로서 최선을 다하겠다는 약속을 드린다”고 밝혔다.

이 대통령은 더불어민주당 대선 경선 후보 시절이던 지난해 세월호 11주기에는 SNS 글을 통해 “어떤 비용과 이익도 국민의 안전과 생명에 앞설 수 없는 나라를 만들어 가자”며 “모두에게 두터운 국가의 보호막을 만들어야 한다. 그때야 비로소 죄스럽지 않은 봄을 맞을 수 있다. 그런 봄이 오도록 최선을 다하겠다”고 말했다.