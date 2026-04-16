“마지막까지 아이들과 함께한 고귀한 희생 기억해야”···대전현충원서도 세월호 12주기 기억식

세월호 참사 12주기를 맞은 16일 안산 단원고 순직교사 등이 묻혀 있는 국립대전현충원에서도 희생자들을 추모하는 행사가 열렸다.

대전지역 시민사회·노동·종교단체로 구성된 세월호 참사 12주기 대전준비위원회는 이날 대전현충원 순직공무원묘역에서 ‘순직교사·소방관·의사자 기억식’을 진행했다.

대전현충원에는 세월호 참사 당시 희생된 단원고 교사 10명과 승객들을 구하다 희생된 세월호 승무원 3명, 수색 활동 후 복귀하다 헬기 추락 사고로 사망한 소방관 5명이 잠들어 있다.

이날 행사에는 희생된 단원고 교사들의 유족들도 함께 했다. 참사 당시 단원고 2학년 3반 담임이었던 고 김초원 교사의 아버지는 “그날 그 순간 선생님들은 자신들의 구명조끼를 벗어 아이들에게 입혔고, 자기들만 살려면 충분히 탈출할 수 있는 곳에 있는 선생님들도 많았지만 그렇게 하지 않았다”면서 “마지막 순간까지 아이들과 함께 한 선생님들의 고귀한 희생을 추모한다”며 현충원에 묻힌 교사 한 명 한 명의 이름을 불렀다.

2학년 8반 담임이었던 고 김응현 교사의 형도 “강산도 변한다는 긴 시간이 흘렀지만 4월의 공기는 여전히 진도체육관과 팽목항에서 불던 그 차갑고 어지럽고 스산했던 바람을 선명하게 느끼게 한다”며 “이곳의 단아한 비석 아래 잠들어 있는 순직 교사와 의사자들은 마지막 순간까지 ‘나’보다 ‘우리’를 ‘내 삶’보다 ‘제자의 생명’을 지키이 위해 학생들과 끝까지 함께한 고귀한 영혼들”이라고 말했다.

행사 참석자들은 이날 희생자 묘역을 합동참배하고 헌화한 뒤 추모시 낭송과 추모 공연 등을 함께하며 희생자들의 넋을 기렸다.

권영각 전국공무원노조 소방본부장은 추모사를 통해 “차가운 바다에서 한 명의 제자라도 더 살리려다 희생되신 순직교사와 세월호 구조 임무 수행 중 희생되신 순직소방관 그리고 의사자들의 영령 앞에 깊은 애도를 표한다”며 “세월호의 기억은 우리 모두에게 너무나 아프고 시린 기억으로 남아 있지만 우리사회 모두가 기억하고 추모해야 또 다른 사회적 참사를 예방할 수 있다”고 밝혔다.