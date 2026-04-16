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본문 요약

서울 강북구가 북한산 빨래골 입구에 '산수유 북카페'를 열었다고 16일 밝혔다.

북한산 사계절 풍경을 배경으로 조성된 카페는 어르신에게는 보람 있는 일터를, 주민에게는 휴식과 소통의 공간을 제공할 예정이다.

어른과 아동용 도서도 함께 비치돼 등산객은 물론 가족 단위 방문객까지 이용할 수 있는 세대 통합형 힐링 공간으로 꾸몄다고 구는 설명했다.

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북한산 풍경 담은 사랑방 ‘산수유 북카페’개관

입력 2026.04.16 15:17

  • 김은성 기자

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강북구 제공.

강북구 제공.

서울 강북구가 북한산 빨래골 입구에 ‘산수유 북카페’를 열었다고 16일 밝혔다.

기존 구 직영에서 강북시니어클럽 운영으로 전환된 산수유 북카페는 시니어 일자리 창출과 지역공동체 활성화를 이끄는 거점 공간이다.

매주 화요일부터 일요일까지 오전 8시부터 오후 5시까지 운영되며, 18명의 어르신이 하루 3명 교대로 근무한다.

북한산 사계절 풍경을 배경으로 조성된 카페는 어르신에게는 보람 있는 일터를, 주민에게는 휴식과 소통의 공간을 제공할 예정이다. 어른과 아동용 도서도 함께 비치돼 등산객은 물론 가족 단위 방문객까지 이용할 수 있는 세대 통합형 힐링 공간으로 꾸몄다고 구는 설명했다.

카페에서는 계절별 특색을 살린 다양한 메뉴를 선보인다. 딸기라떼를 비롯한 수제 레몬차와 아메리카노, 크로플 등의 간식류를 판다. 60세 이상 고객에게는 제조 음료 500원 할인 혜택도 제공한다.

카페 내부는 빔프로젝터 등의 편의시설을 갖춰 10인 이상 소규모 모임을 위한 공간 대관이 가능하며, 문화 프로그램과 체험 활동도 운영된다. 구 관계자는 “세대가 어우러지는 힐링 아지트로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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