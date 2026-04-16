박지원 “여권 연대 필요한데···조국, 평택을 출마로 트러블메이커 됐다”

박지원 더불어민주당 의원은 16일 조국 조국혁신당 대표의 경기 평택을 국회의원 재선거 출마 선언에 대해 “결과적으로 조 대표가 트러블메이커가 됐다”고 비판했다.

박 의원은 이날 오마이TV 유튜브 <박정호의 핫스팟>에 출연해 조 대표의 평택을 출마 선언을 두고 “굉장히 아쉽게 생각한다”며 이같이 말했다. 그는 “그날 민주당과 조국혁신당 사무총장이 만나 연대 협의를 하기로 했는데, 기자회견에서 평택을 출마를 들고나왔다. 좀 더 신중했어야 한다”며 “김재연 진보당 대표도 (평택을에) 가 있는데, 앞으로 개헌과 개혁, 내란 청산을 위해 여권 연대가 필요한데, 그걸 조 대표가 어렵게 만들어버렸다”고 말했다.

박 의원은 “(여권 후보 난립으로) 보수 진영 후보가 어부지리로 당선될 수 있다”는 진행자의 질의에 “그런 불상사가 나선 안 된다”며 “그러니 조 대표가 결과적으로 트러블메이커가 됐다고 말하는 것”이라고 답했다. 박 의원은 조 대표가 평택을이 아니라 추미애 민주당 경기지사 후보의 출마로 공석이 된 경기 하남갑에 출마해야 한다고 주장한 바 있다.

박 의원은 “정치는 어려운 실타래를 간단하게 풀어야 한다. 양당(민주당-조국혁신당)이 회동하기 때문에”라며 “(평택을을) 황교안에게 어떻게 줄 수 있나, 이걸 생각하면 모든 게 풀린다”고 말했다.