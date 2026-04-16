세월호의 목적지 제주에서도 참사 12주기 추모행사

16일 세월호 참사 12주기를 맞아 세월호의 목적지였던 제주에서도 희생자를 추모하고 기억하기 위한 행사가 열렸다.

세월호제주기억관 12주기 준비위원회는 지난 11일부터 제주시 봉개동에 위치한 세월호제주기억관에서 ‘세월호참사 12주기 제주 추모행사-우리는 세월호를 노랑노랑해’를 진행해 왔다. 특히 16일에는 300여명이 모인 가운데 기억식이 개최됐다. 이날 기억식에서는 청소년들이 직접 마이크를 잡고 합창, 몸짓 공연 등을 선보이며 추모의 마음을 전했다.

행사 기간 기억관에서는 추모의 의미를 일상 속 실천으로 확장하기 위한 리본 나눔터와 작은 기억터 등이 운영됐다. 유가족들이 트라우마를 견디며 만들어 온 기록물 170여 점을 선보이는 특별전 ‘너희를 담은 시간, 두 번째’도 함께 진행됐다.

전국교직원노동조합제주지부는 이날 성명을 내고 “‘가만히 있으라’는 비극의 언어는 오늘 학교 현장의 책임 전가로 되살아나고 있다”면서 “학교가 예방 중심의 안전 체계를 마련할 수 있도록 전담 인력과 예산을 확충하고, 시설 안전 점검과 관리 지원을 강화해야 한다”고 밝혔다.