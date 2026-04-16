창간 80주년 경향신문

세월호의 목적지 제주에서도 참사 12주기 추모행사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

16일 세월호 참사 12주기를 맞아 세월호의 목적지였던 제주에서도 희생자를 추모하고 기억하기 위한 행사가 열렸다.

이날 기억식에서는 청소년들이 직접 마이크를 잡고 합창, 몸짓 공연 등을 선보이며 추모의 마음을 전했다.

행사 기간 기억관에서는 추모의 의미를 일상 속 실천으로 확장하기 위한 리본 나눔터와 작은 기억터 등이 운영됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

세월호의 목적지 제주에서도 참사 12주기 추모행사

입력 2026.04.16 15:21

  • 박미라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

세월호 참사 12주기인 16일 오후 제주시 봉개동 세월호 제주기억관에서 기억식이 열리고 있다. 연합뉴스

세월호 참사 12주기인 16일 오후 제주시 봉개동 세월호 제주기억관에서 기억식이 열리고 있다. 연합뉴스

16일 세월호 참사 12주기를 맞아 세월호의 목적지였던 제주에서도 희생자를 추모하고 기억하기 위한 행사가 열렸다.

세월호제주기억관 12주기 준비위원회는 지난 11일부터 제주시 봉개동에 위치한 세월호제주기억관에서 ‘세월호참사 12주기 제주 추모행사-우리는 세월호를 노랑노랑해’를 진행해 왔다. 특히 16일에는 300여명이 모인 가운데 기억식이 개최됐다. 이날 기억식에서는 청소년들이 직접 마이크를 잡고 합창, 몸짓 공연 등을 선보이며 추모의 마음을 전했다.

행사 기간 기억관에서는 추모의 의미를 일상 속 실천으로 확장하기 위한 리본 나눔터와 작은 기억터 등이 운영됐다. 유가족들이 트라우마를 견디며 만들어 온 기록물 170여 점을 선보이는 특별전 ‘너희를 담은 시간, 두 번째’도 함께 진행됐다.

전국교직원노동조합제주지부는 이날 성명을 내고 “‘가만히 있으라’는 비극의 언어는 오늘 학교 현장의 책임 전가로 되살아나고 있다”면서 “학교가 예방 중심의 안전 체계를 마련할 수 있도록 전담 인력과 예산을 확충하고, 시설 안전 점검과 관리 지원을 강화해야 한다”고 밝혔다.

경향신문 댓글 정책에 따라
이 기사에서는 댓글을 제공하지 않습니다.
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기