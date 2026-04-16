‘양주 3살 아이 아동학대 의심 사망’ 국과수 “머리 크게 다쳐 숨진 것으로 추정”

경기 양주시에서 아동학대 의심 사고로 병원에서 치료를 받다 사망한 3살 아기의 사인이 머리를 크게 다쳐 숨진 것으로 추정된다는 국립과학수사연구원 소견이 나왔다.

16일 경찰에 따르면 국과수는 3살 A군에 대한 부검을 진행한 뒤 두부 손상으로 사망한 것으로 보인다는 1차 구두소견을 전달했다.

A군의 복부에서는 오래 전에 발생한 것으로 보이는 출혈 흔적도 발견됐다. 다만 국과수는 부검 결과 만으로 학대로 인한 것인지는 단정짓기 어렵다고 판단한 것으로 전해졌다. 경찰은 국과수 소견을 토대로 A군의 사망과 학대 행위의 연관성을 수사하는 한편 친부에 대해서는 다음 주 초 검찰에 송치할 방침이다.

앞서 지난 9일 오후 6시40분쯤 양주시 옥정동의 한 아파트에서 A군이 의식을 잃은 채 병원으로 이송됐다. A군은 뇌출혈 수술을 받고 치료 중 입원 닷새 만인 지난 14일 오후 11시33분쯤 숨졌다.

경찰은 A군의 20대 부모를 긴급체포해 조사했고, 친부인 B씨에게 아동학대 중상해 혐의를 적용해 구속했다. B씨는 당시 상황에 대해 “‘쿵’ 하는 소리를 듣고 가보니 아이가 경련하고 있었다”는 취지로 진술했으며, 현재까지 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다.

지난해 12월에도 A군에 대한 B씨의 아동학대 의심 신고가 접수됐으나, 당시 경찰은 관계기관과 함께 수사한 뒤 불기소 의견으로 검찰에 송치했고, 검찰도 불기소 처분을 내린 바 있다.

한편 A군이 사망하기 전 수사 당국이 청구한 친권 정지 임시조치를 법원이 받아들여 피의자인 부모의 친권은 정지된 상태였다.