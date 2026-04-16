BTS 월드투어 ‘아리랑’, 외국인 관광객 평균 2.1장 티켓 사고 555억 소비

최근 방탄소년단(BTS) 공연으로 외국인 관광객 카드 소비가 555억원 증가한 것으로 추산됐다. 이들은 평균 2장 이상의 티켓을 사며 공연장 인근 편의점과 카페 등에서 소비를 많이 한 것으로 나타났다.

하나카드는 올해 1월 1일부터 BTS 공연이 마무리된 4월 12일까지 발생한 외국인 관광객의 카드 결제 데이터를 분석한 결과, 4개월여간 이들의 소비 지출액은 약 555억원으로 추산된다고 밝혔다. 항공과 숙박, 인근 상권 이용 등을 합산한 외국인 1인당 평균 지출액은 185만원에 달했다.

하나카드는 지난 9일과 11∼12일 열린 BTS 월드투어 ‘아리랑’ 공연 티켓을 놀유니버스에서 구매한 외국인 3만명의 결제 데이터를 바탕으로 분석했다.

국가별로는 일본(32%)이 가장 많이 티켓을 구매했다. 이어 대만(12%)·필리핀(7%)·홍콩(5%) 등 아시아 국가가 전체 비중의 75%를 차지했다.

특히 공연이 열린 경기 고양 종합운동장 인근 상권은 ‘BTS 특수’를 누렸다. 공연 주간(4월 6~12일) 고양 종합운동장 상권 외국인 카드 이용건수는 전주(3월 30일~4월 5일) 대비 807%, 이용금액은 231% 각각 증가했다.

업종별로는 이용건수 기준 편의점(1069%), 카페(1109%), 음식점(600%), 쇼핑(629%) 순으로 증가 폭이 컸다.

공연 방문 외국인 소비 패턴은 일반 관광객과 뚜렷한 차이를 보였다. 이들은 항공(61만6000원)과 숙박(48만 원) 지출이 일반 여행객보다 많았다. 쇼핑 지출은 31만4000원으로 일반 여행객(39만6000원)보다 적었지만, 공연장 주변 식음료 지출은 일반 여행객 소비 수준을 웃돌았다.

특히 외국인 팬들의 ‘n차 관람’ 현상도 두드러졌다. 이들은 1인당 평균 2.1장 구매한 것으로 나타났다. 지인 티켓을 함께 구매하거나 여러 회차를 관람하는 팬들의 특성이 반영된 것으로 보인다.

하나카드 관계자는 “같은 규모의 관광 유치를 일반적인 마케팅으로 달성하려면 훨씬 더 큰 비용과 시간이 필요하다”며 “K-P0P 공연의 경제적 파급력은 단순한 티켓 수익을 훨씬 넘어선다”고 설명했다.