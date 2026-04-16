“304명과의 약속, 안전한 사회를”···제주에서 인천까지 ‘세월호 추모’

12주기 맞아 희생자 기억·안전 사회 다짐 목포·광주·대구·안동·청주 등 전국서 행사

세월호 참사 12주기를 맞아 전국 곳곳에서 희생자들을 추모하고 기억하는 행사가 이어졌다. 시민들은 사회 곳곳에서 참사가 반복되는 현실에서 ‘안전한 사회’를 위한 약속을 다시 한번 되새겼다.

16일 오후 3시 전남 목포신항 세월호 선체 앞에서 ‘세월호 참사 12주기 추모 문화제’가 열렸다. 2014년 4월16일 전남 진도 동거차도 인근 해역에 침몰했던 세월호는 2017년 3월 인양돼 목포신항으로 옮겨졌다.

‘세월호 잊지 않기 목포공동실천회의’ 주관으로 열린 추모문화제에는 희생자 가족 39명도 참석했다. 유가족들은 이날 오전 사고 해역 인근에서 열린 선상추모식에도 해경 경비정을 타고 참석했다.

추모문화제는 기억영상 상영, 이태원참사와 제주항공참사 유가족의 연대사 낭독, 추모공연 등으로 진행됐다. 참석자들은 함께 노란 종이비행기를 날리며 세월호 참사를 잊지 않겠다는 다짐을 했다.

인천에서는 일반인 희생자 추모식이 엄수됐다. 이날 오전 11시 인천가족공원 ‘세월호 일반인 희생자 추모관’에서 열린 추모식에는 윤호중 행정안전부 장관과 유정복 인천시장, 일반인 희생자 유가족 등이 참석했다.

인천가족공원에는 일반인 희생자 45명 중 44명의 유골과 영정이 안치돼 있다. 추모식은 영현 봉헌과 추모사, 헌화 및 분향, 추모관 방문 순으로 진행됐다. 윤 장관은 “생명존중 안전사회 구현을 위해 생명안전기본법을 제정하고 재난관리 체계의 사각지대를 없애겠다”고 말했다.

광주에서는 광산구 수완동 풍영정천변길공원에 있는 세월호 기억공원에서 시민들이 ‘기억식’을 열었다. 공원 바닥에 둘러앉은 시민들은 노란 물감을 입힌 ‘기억의 돌’에 참사 희생자 304명의 이름을 한 명씩 적었다.

광주시민분향소가 마련된 동구 5·18민주광장에서는 이날 오후 ‘울음을 멈추게 하라’를 주제로 기억문화제가 열렸다. 광주 학동 붕괴참사, 화정아이파크붕괴참사, 광주대표도서관 붕괴참사 등 끊이지 않는 사회적 참사를 돌아보며 안전한 사회를 다짐하는 취지였다.

세월호를 타고 수학여행을 가던 안산 단원고 학생들이 끝내 닿지 못했던 제주에서도 추모 행사가 열렸다. 세월호제주기억관에서는 추모행사 ‘우리는 세월호를 노랑노랑해’가 진행됐다.

전북 익산 원광대 사범대에서는 참사 당시 제자들을 구조하다 순직한 단원고 교사 고 고창석·이해봉 동문을 기리는 추도식이 열렸다. 대학 측은 ‘고창석·이해봉 강의실’을 운영하며 희생정신을 기리고 있다. 대전 시민단체는 대전현충원 순직공무원묘역에서 ‘순직교사, 소방관, 의사자 기억식’을 열었다.

경남도교육청은 교육청 교육연수원 ‘세월호 기억의 벽’ 앞에서 추모식을 열었다. 대구와 경북 안동, 충북 충주에서도 시민들이 자발적으로 추모행사와 문화제 등을 개최하며 세월호 참사를 기억했다.