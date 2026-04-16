관계로 확인하는 장애예술의 새로운 가능성…장문원, ‘관계의 기술’ 개최

재단법인 한국장애인문화예술원(이하 장문원, 이사장 방귀희)이 4월 16일부터 5월 23일까지 모두미술공간에서 2026 모두공감기획전 ‘관계의 기술 : 기꺼이 기어이 기대어’를 개최한다.

이번 전시는 개인의 역량 중심을 넘어, 돌봄과 협력의 과정 속에서 확장되는 장애예술의 가능성에 주목한다. 장애예술인의 창작을 ‘관계’라는 관점에서 조명하며, 예술이 개인의 성취를 넘어 공동의 경험으로 형성될 수 있음을 제안하는 것이 핵심이다.

전시에는 김진우, 둥지, 라움콘, 예술쉼터, 선사랑드로잉회, 이정현 등 6개 작가 및 팀이 참여해, 서로 다른 감각과 신체 조건을 기반으로 한 다양한 협업의 결과물을 선보인다.

김진우 작가는 발달장애인의 여행을 주제로 한 드로잉과 여행일지를 통해 삶의 자율성을 탐색한다. 둥지와 라움콘은 협력과 의존의 관계 속에서 형성되는 창작 방식을 실험하며, 특히 라움콘은 관객이 직접 착용하고 체험할 수 있는 웨어러블 오브제를 선보인다.

이와 함께 예술쉼터는 충남 서천에서 15년간 이어온 창작 활동의 아카이브를 공유하고, 선사랑드로잉회는 다양한 신체를 주제로 한 대형 드로잉 작품을 통해 몸의 움직임과 형태를 표현한다.

전시 기간 동안에는 관람객 참여 프로그램도 운영된다. 이정현 작가의 ‘그림 악보’를 모티브로 한 ‘나만의 그림 악보 만들기’ 프로그램은 어린이와 청소년을 대상으로 진행되며, 감각의 차이를 예술적 소통으로 확장하는 경험을 제공할 예정이다.

전시는 월요일부터 토요일까지 오전 10시부터 오후 6시까지 무료로 관람할 수 있으며, 자세한 정보는 모두미술공간 공식 홈페이지와 소셜미디어를 통해 확인할 수 있다.

방귀희 장문원 이사장은 “이번 전시는 장애인과 비장애인의 차이를 수용하며 함께 살아가는 방식을 모색하는 자리”라며 “서로 다른 조건이 어우러지는 관계의 장면을 경험하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

2024년 서울 중구 서울스퀘어에 개관한 모두미술공간은 장애예술 전문 기관으로, 다양한 접근성 기반 전시와 프로그램을 통해 누구나 예술로 소통할 수 있는 환경을 제공하고 있다.