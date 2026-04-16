롯데하이마트 “때 이른 무더위에 냉방가전 ‘불티’”

최고기온이 20도를 웃도는 등 갑작스런 무더위에 에어컨, 선풍기 등 냉방가전 수요가 급증하고 있다.

16일 롯데하이마트에 따르면 갑작스럽게 찾아온 더위에 최근 1주일(4월 8일~14일) 동안 판매된 에어컨이 직전 1주일(4월 1일~7일)보다 90% 늘었고 선풍기는 100% 증가했다. 특히 에어컨의 경우 전년 동기(2025년 4월 8일~14일)대비 10% 매출이 늘었다.

눈여겨볼 점은 냉방가전 수요가 갈수록 증가할 것으로 예상되는 데 있다. 기상청은 우리나라 부근의 고기압성 순환이 강화돼 6월까지 평년보다 높은 기온이 나타날 것으로 예보했다.

이에 롯데하이마트는 이달 말까지 전국 300여개 매장에서 주요 브랜드 에어컨 상품을 특가에 선보이는 ‘슈퍼(SUPER) 얼리 에어컨 세일’을 진행한다. 삼성전자, LG전자 등 주요 브랜드 에어컨을 행사상품으로 특가에 내놓고 온라인쇼핑몰에서는 행사 카드 결제 시 최대 12% 할인 혜택을 제공한다. 에어컨과 자체브랜드(PB) 상품인 ‘PLUX 저소음 슬림형 실링팬’을 동시 구매하는 고객을 위해 패키지 혜택도 마련했다.

전문가가 8단계 과정을 통해 관리하는 ‘에어컨 클리닝 서비스’를 최대 17% 할인하는 등 클리닝 서비스도 강화했다. 사전점검과 클리닝을 함께 받을 수 있는 ‘에어컨 프리미엄 클리닝 서비스’도 할인된 가격에 선보인다. 세탁기·건조기 등 타 품목 클리닝 서비스와 동시 구매시에는 추가 할인 혜택을 준다.

롯데하이마트 관계자는 “더위가 일찍 찾아오고 올여름 폭염이 예고된 만큼 미리 여름에 대비하려는 소비자가 늘고 있다”면서 “고객들이 적절한 시기에 필요한 제품을 구입해 사용할 수 있도록 파격행사를 마련했다”고 말했다.