이스라엘·레바논 휴전 논의 급물살 타나···트럼프 “양국 정상 16일 회담”

이스라엘과 레바논의 휴전 논의가 급물살을 타고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이스라엘·레바논 정상이 오는 16일(현지시간) 회담할 예정이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 15일 SNS 트루스소셜에 “이스라엘과 레바논 정상이 대화를 나눈 지 34년이라는 긴 시간이 흘렀다”며 “내일 대화가 이뤄질 것이다. 멋진 일!”이라고 적었다. 이번 회담에 대해서는 “이스라엘과 레바논 사이 약간의 숨통이 트일 공간을 마련해주려는 것”이라고 설명했다. 이스라엘과 레바논 정상이 미국의 중재로 34년 만에 16일 회담에 나선다는 취지다. 회담 장소나 시간 등 구체적 내용은 언급하지 않았다.

트럼프 대통령의 이 같은 발언은 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라의 휴전 가능성에 관심이 쏠린 상황에서 나왔다. 파이낸셜타임스는 이날 레바논 당국자들 말을 인용해 이스라엘과 헤즈볼라의 휴전 합의가 “곧” 또는 “이번 주” 발효될 가능성이 있다고 보도했다. 뉴욕타임스(NYT)는 이스라엘과 레바논이 이르면 16일부터 약 일주일간 단기 휴전에 돌입하는 방안을 논의 중이라고 전했다.

이스라엘과 레바논의 휴전이 성사되면 다음 주 휴전 만료 시한을 앞둔 미국과 이란의 종전 협상에도 속도가 붙을 가능성이 있다. 미국과 이스라엘은 지난 7일 2주간 휴전을 발표하고 종전 협상을 이어가고 있지만, 헤즈볼라와 이스라엘의 충돌이 협상 걸림돌로 작용했다. 이란과 중재국 파키스탄은 미·이란 휴전 합의에 레바논도 포함된다고 주장했지만, 이스라엘은 레바논 전선은 휴전 대상에 포함되지 않는다며 공격을 계속해왔다.

미국 정부는 공식적으로는 미·이란 종전 협상과 레바논 휴전은 별개 사안이라고 선을 긋고 있다. 그러나 이스라엘과 헤즈볼라의 충돌이 이란과의 협상에 악영향을 줄 것을 우려해 미국이 양측 휴전 협상을 주도하고 있다는 분석이 나온다. 트럼프 대통령은 이란과 첫 종전 협상을 앞뒀을 때도 이스라엘에 레바논 공격을 자제하라고 압박하기도 했다.

다만 미국에 떠밀려 일단 봉합하는 모양새인 휴전 합의가 실질적 효과를 낼 수 있을지는 미지수다. 거론된 휴전 기간 일주일은 임시 조치에 가까운 데다, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날까지도 헤즈볼라의 핵심 거점인 빈트즈베일 등 레바논 남부 지역에 공세를 강화할 것이라고 주장했다. 이스라엘 정부는 이날 안보 관계 장관회의에서 레바논 휴전 문제를 논의할 계획이었으나 결정을 내리지 못한 채 회의를 마쳤다고 미 온라인 매체 액시오스가 전했다.

AFP·로이터통신에 따르면 레바논 정부 소식통은 이날 트럼프 대통령의 정상회담 예고에 대해 “이스라엘 측과 접촉 계획을 알지 못한다. 공식 채널을 통해 어떤 통보도 받은 바 없다”고 밝히기도 했다.

레바논 정부가 헤즈볼라에 대한 통제권이 없다는 것도 레바논·이스라엘 간 회담의 실효성에 의문을 더하는 점이다. NYT는 레바논 정부가 지난 14일 워싱턴에서 이스라엘과 고위급 회담을 한 후 미국으로부터 이스라엘이 단기 휴전을 고려하고 있다는 통보를 받았으나, 헤즈볼라는 아직 휴전 제안에 대한 답변을 내놓지 않았다고 전했다.