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본문 요약

국민의힘 지도부가 16일 세월호 12주기를 맞아 "안전한 사회를 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

국민의힘 지도부는 세월호 12주기 기억식엔 불참했다.

송언석 원내대표는 이날 당 최고위원회의에서 세월호 12주기를 맞아 추모 묵념을 한 뒤 "우리는 오늘을 '국민 안전의 날'로 지정하며 사회 안전의 중요성을 되새기기로 결의했지만 불행하게도 제천 스포츠센터 화재 참사, 이태원 참사, 무안공항 참사와 같은 대형 참사의 비극이 끊이지 않았다"며 "무고한 생명이 희생되지 않는 안전한 사회를 만들기 위해 노력할 것을 다시 한번 다짐한다"고 말했다.

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국힘, ‘세월호 12주기’ “안전 사회 만들기 위해 노력하겠다”…기억식은 불참

입력 2026.04.16 16:19

  • 이예슬 기자

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송언석 국민의힘 원내대표와 최고위원 등 지도부가 16일 국회에서 최고위원회의 시작 전에 세월호 참사 희생자를 위한 추모 묵념을 하고 있다. 한수빈 기자

송언석 국민의힘 원내대표와 최고위원 등 지도부가 16일 국회에서 최고위원회의 시작 전에 세월호 참사 희생자를 위한 추모 묵념을 하고 있다. 한수빈 기자

국민의힘 지도부가 16일 세월호 12주기를 맞아 “안전한 사회를 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다. 국민의힘 지도부는 세월호 12주기 기억식엔 불참했다.

송언석 원내대표는 이날 당 최고위원회의에서 세월호 12주기를 맞아 추모 묵념을 한 뒤 “우리는 오늘을 ‘국민 안전의 날’로 지정하며 사회 안전의 중요성을 되새기기로 결의했지만 불행하게도 제천 스포츠센터 화재 참사, 이태원 참사, 무안공항 참사와 같은 대형 참사의 비극이 끊이지 않았다”며 “무고한 생명이 희생되지 않는 안전한 사회를 만들기 위해 노력할 것을 다시 한번 다짐한다”고 말했다.

신동욱 최고위원은 “세월이 많이 흘렀지만 지금도 정치인의 한 사람으로서 그날 거기에서 우리 국가가 최선을 다했는지에 대한 뼈아픈 반성이 있다”고 말했다. 최보윤 수석대변인은 논평에서 “희생자분들의 명복을 빌고 사랑하는 가족을 가슴에 묻은 유가족과 생존자 여러분께 다시 한번 깊은 위로를 전한다”며 “국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 제1책무이자 정치권이 마땅히 짊어져야 할 숙명”이라고 했다.

다만 국민의힘 지도부는 이날 경기 안산시 화랑유원지에서 열리는 세월호 참사 12주기 기억식에는 불참했다. 장동혁 대표는 이날 방미 일정을 이어갔다. 원내대표실 측은 기억식을 주관하는 4·16 재단으로부터 기억식 참석 요청이 없었고, 재단에 문의하니 사전 접수가 마감된 상태라 부득이하게 불참하게 됐다고 밝혔다.

4·16 재단 측은 해명자료를 내고 “3월16일 국회의원 300명 전원에게 공식 공문을 발송했다”며 “마감 이후인 4월15일 일부 추가 참석 요청이 있었으나, 약 1800명의 참석자가 등록을 마친 상황이라 부득이하게 추가 접수가 어려운 점을 안내했다”고 밝혔다.

앞서 국민의힘의 전신인 새누리당 지도부는 세월호 참사 2주기였던 2016년 세월호 기억식에 참석했다. 2017년에는 자유한국당 대선 후보였던 홍준표 후보가 “세월호 갖고 3년간 해 먹었으면 됐다”며 불참했다. 2021년부터 국민의힘 지도부는 기억식에 다시 참석하기 시작했다. 지난해에는 더불어민주당 대선주자들은 기억식에 참석했지만 국민의힘 대선주자들은 불참했다.

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