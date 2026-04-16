용혜인 “안산 보궐선거 출마 고민…조만간 답 내겠다”

용혜인 기본소득당 대표가 16일 경기 안산갑 국회의원 보궐선거 출마 가능성을 시사했다. 용 대표는 현재 비례대표로 의원직을 하고 있다.

용 대표는 이날 경기 안산 마음건강센터 온세상홀에서 열린 당 최고위원회의에서 “많은 언론과 안산시민들께서 저의 출마 여부를 물어봐 주셨다”며 “기본소득당 대표이자 유일한 국회의원으로서 저의 결단이 당 진로와 무관하지 않기에, 충분한 시간을 두고 여러 사람과 상의하며 신중하게 출마 고민을 해나가고 있다”고 말했다.

용 대표는 “안산 사람이 안산 발전과 안산 정치 쇄신을 위해 일해달라는 말씀, 더 멀리 보고 진보 정당을 크게 키워가라는 말씀 모두 온당하고 감사하다”고 말했다. 그는 “조만간 답을 내겠다”며 “당 대표로서 지방선거를 앞두고 국회가 반드시 추진해야 할 개헌과 정치개혁까지 완수하고 발표하고자 했지만 더이상 늦출 수 없다는 걸 알고 있다”고 말했다.

그는 “기본소득당과 저 용혜인은 혁신성장, 기본사회, 시민주인의 선명한 안산 미래 비전을 밝혀왔다”며 “시 승격 40주년을 맞는 안산이 더는 비리와 기득권 정치로 활력을 잃지 않고, 인공지능(AI) 대전환의 시기에 제조산단과 시민사회 뛰어난 역량을 살려 미래로 도약해야 한다고 강조해 왔다”고 말했다.

용 대표는 “지금 안산은 선거철만 되면 쏟아지는 기득권 정치의 개발 공약을 넘어, 다음 40년 미래를 향한 대도약 청사진을 내놓을 유능한 정치를 필요로 하고 있다”며 “이번 지방선거, 당을 떠나, 이름값과 이익 관계를 떠나, 누가 안산을 도약시킬 정책과 비전을 갖췄는지 살펴봐 달라”고 말했다.

그는 “누가 안산에 뿌리내리고, 안산을 위해 오래도록 일할 수 있는지 평가해달라”며 “기본소득당의 안산 후보들은 정책과 비전, 진정성으로는 그 누구에게 뒤지지 않는다고 자신한다”고 말했다.

용 대표는 “보궐선거 출마 여부와 무관하게 안산 출신 국회의원으로 앞으로도 안산시민의 곁에서 생활, 민생, 안전 사안을 최우선으로 챙겨나가겠다”고 말했다.

더불어민주당에서는 김남국 대변인과 전해철 전 의원이 출사표를 던졌다. 안산갑 보궐선거는 해당 지역구 의원인 양문석 전 민주당 의원이 지난달 12일 대출 사기 등의 혐의로 의원직 상실형을 확정받아 열리게 됐다.