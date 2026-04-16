‘데모달력’에 ‘가겠다’ 밝히고 서로 격려···일본 전국으로 번지는 전쟁·개헌 반대시위

지난 8일 저녁 일본 이바라키현 미토시 JR미토역 앞에서는 ‘NO WAR(전쟁 반대)’ 등의 종이와 응원봉 등을 든 시민 150여명이 모여 헌법 개정과 미국·이스라엘의 이란 공격에 반대하는 시위를 벌였다. 미토역 앞 시위를 기획한 40대 여성 나나세 쿄는 도쿄신문에 나도 시위는 첫 참여였다면서 “그럼에도 (시위를) 기획한 것은 개헌으로 위기감을 느낀 사람들이 서로 영향을 주고받은 결과”였다고 말했다.

나나세처럼 시위 참여 경험이 없는 일본인들이 새롭게 시위에 참여하고, 서로를 독려하는 분위기가 만들어지면서 반전·반개헌 시위가 일본 전국으로 확산되고 있다. 도쿄신문은 지난 8일 ‘평화헌법을 지키는 긴급 액션’ 시위가 도쿄 국회 앞 등 전국 47개 도도부현 전체에서 벌어졌으며, 총 165곳에서 4만9000명이 넘는 인원이 참석했다고 16일 보도했다.

이 같은 시위 장소와 참여 인원은 시민들이 자발적으로 만든 ‘데모캘린더’ 누리집을 통해서 집계된 것이다. 후쿠오카현에 사는 38세 여성이 만든 이 누리집은 시위 개최 일시와 장소가 목록화돼 있고, 각각의 시위에 ‘갑니다’ ‘응원합니다’ 등을 클릭해 참여 의사를 밝힐 수 있도록 돼있다. 참가하겠다는 인원 수도 확인할 수 있다.

이 여성은 도쿄신문에 자신은 “(시위는) 도쿄에서만 하는 것 아닌가라고 착각할 정도로 초보였다”면서 “(초보자는) 나 혼자라면 어쩌지라고 불안해하지 않을까라는 생각”으로 시위 참가 희망자 수를 시각화하는 기능을 넣었다고 설명했다.

데모캘린더에 이어 소셜미디어(SNS)에서는 ‘데모캘린더’ 등의 정보를 바탕으로 시위가 개최될 예정인 도도부현(일본의 광역지자체)을 표시한 지도를 만든 사람도 나타났다고 도쿄신문은 전했다.

나나세는 시위 지도에서 이바라키현이 공백인 지도를 본 뒤 “47개 도도부현이 일제히 (표시가) 되면 (정권에) 영향을 줄 수 있지 않을까 생각했다”면서 혼자라도 가겠다고 SNS 엑스(X)에 글을 올렸다고 말했다. 나나세의 시위 기획은 데모캘린더에 포함됐고, 뒤를 이어 ‘갑니다’를 클릭한 이들도 나타났다.

이 같은 자발적 시위 참여와 기획, SNS를 이용해 서로를 격려하는 등의 흐름에 대해 도쿄신문은 최근 사람들이 (전쟁·개헌에 대해) 품고 있던 생각을 털어놓을 수 있는 장이 마련된 과정을 보면 시위 참여 경험이 없는 이들이 각각 할 수 있는 일들을 릴레이처럼 이어가고 있었다고 전했다.

도쿄신문이 엑스에 올라온 게시물을 분석한 결과 ‘평화헌법을 지키는 0408’ 해시태그가 붙은 게시물은 시위 전날이었던 7일까지는 매일 약 5만건이 올라왔다. 8일 당일에는 37만건을 넘어설 정도로 높은 관심과 호응을 받았다.

다카이치 사나에 일본 총리가 최근 개헌 목표 시점을 밝히면서 일본 내에서 개헌에 반대하는 이들의 위기감은 더욱 높아지고 있다. 오는 19일에도 도쿄 국회 앞 등에서 전쟁과 개헌에 반대하는 시위가 열릴 예정이다. 데모캘린더 누리집에 따르면 시위가 열리는 지역은 16일 오후 현재 36개 도도부현, 80개 도시로 집계됐다.

앞서 다카이치 사나에 일본 총리는 지난 12일 자민당 당대회에서 개헌 의지를 밝히면서 개헌 발의 목표 시점을 내년 봄으로 공언했다. 다카이치 총리는 도쿄 시내 호텔에서 열린 당대회에서 “헌법 개정이 당의 기본방침이고 때가 왔다”며 “개헌 발의 전망이 선 상태에서 내년 당대회를 맞고 싶다”고 말했다. 다카이치 총리와 자민당은 전쟁과 무력행사를 영구적으로 포기하는 내용을 담고 있어 이른바 평화헌법으로 불리는 헌법 9조를 개정해 자위대를 명기하는 내용을 골자로 개헌을 추진하고 있다.