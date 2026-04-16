중국 1분기 ‘5%’ 깜짝 성장에도…‘미·이란 전쟁’ 그림자

중국이 연초 수출 실적에 힘입어 1분기 5%의 경제 성장을 달성했다. 다만 소비 부진이 지속되고 있으며 미·이란 전쟁이 중국의 성장세 역시 위협할 조짐도 드러났다.

중국 국가통계국이 16일 발표한 자료에 따르면 중국의 지난 1분기 GDP는 전년 동분기 대비 5% 성장했다. 이는 로이터통신과 블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치(4.8%)를 소폭 상회하는 수치다. 지난해 4분기(4.5%)보다도 0.5%포인트 상승했다.

중국 국가통계국은 “1분기 주요 거시경제 지표가 반등하고 새로운 성장동력이 빠르게 나타나면서 국가 경제가 순조로운 출발을 보였다”면서도 “그러나 대외 정세는 더욱 복잡하고 변동성이 커지고 있으며 국내적으로는 공급은 강한 반면 수요는 약한 불균형이 여전히 두드러지고 있다”고 진단했다.

1분기 성장의 주요 동력은 무역이다. 중국의 지난 1~2월 수출액은 전년 동기 대비 22% 급증했습니다. 그러나 호르무즈 해협이 폐쇄된 3월 수출 증가율은 2.5%로 급격히 둔화했다. 중국의 가장 큰 수출 파트너인 동남아시아 지역의 에너지난이 계속되면 중국 수출 역시 더 큰 타격을 입을 수 있다.

중국은 충분한 석유 비축과 재생에너지 자원을 보유하고 있어 중동 분쟁으로 인한 고유가 여파를 상대적으로 잘 견디고 있다고 평가된다. 씨티그룹에 따르면 중국 제조업체와 농업 부문은 지금까지 공급 차질을 거의 겪지 않았다 .

하지만 블룸버그통신에 따르면 중국 당국은 파종기인 다음 달부터 비료의 원료인 황산 수출을 제한하는 등 공급난에 대비하고 있다. 월스트리트저널은 중국 제조업체들의 원자재 가격 상승은 수익 마진을 더욱 악화시켜 투자 전망을 어둡게 할 수 있다고 진단했다. 지난달 중국의 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 0.5% 상승해 4년 만에 상승했다.

가계 소비는 여전히 부진했다. 가계 소비의 주요 지표인 소매 판매는 3월에 전년 동기 대비 1.7% 증가했는데, 이는 1~2월의 2.8% 증가율보다 낮다. 중국 주요 도시의 주택 가격은 3월에 전년 동기 대비 3.6% 감소해 2월(-3.5%)보다 하락폭이 커졌다. 1분기 부동산 투자는 전년 동기 대비 11% 감소했고, 주택 판매량은 약 19% 급감했다.

중국 내에서는 소비는 부진한데 유가가 오르고 기업의 마진 압박이 강해지면 디플레이션(불황 속 물가하락) 탈출 대신 스태그플레이션(불황 속 물가상승)이 나타날 수 있다는 우려가 나온다. 중국 정부는 올해 경제 성장률 목표치로 4.5~5%를 제시했다.