신세계사이먼 시흥 아울렛 ‘더에스몰’ 오픈 1주년 할인행사 풍성

“더에스몰을 아시나요”

신세계사이먼이 오는 17일부터 26일까지 시흥 프리미엄 아울렛에서 ‘더에스몰(The S Mall)’ 1주년을 기념 행사를 펼친다.

16일 신세계사이먼에 따르면 더에스몰은 지난해 4월 문을 연 실내 쇼핑 공간으로 리빙·유아동·SPA 등 30여개 브랜드가 입점해 있다. 7410㎡(2245평) 규모에 업계 최초로 ‘올다무유(올리브영, 다이소, 무신사 스탠다드, 유니클로)’를 갖췄다.

특히 시흥 프리미엄 아울렛은 기존 야외형 쇼핑센터의 규모감, 개방감은 물론 날씨에 구애받지 않는 실내 쇼핑몰까지 모두 갖춰 ‘하이브리드형 아울렛’으로 거듭났다는 평을 얻고 있다. 평일에도 방문객이 크게 늘면서 더에스몰 오픈 이후 1년간 방문객 지표인 입차대수가 10% 이상 증가하기도 했다.

더에스몰은 행사 기간 동안 다양한 할인 혜택을 선물로 준다. 무신사 스탠다드는 주말 ‘하루특가’를, 네파키즈, 커버낫키즈 등은 신상품 할인 또는 추가 할인 혜택을 준다. MLB키즈가 최대 50% 할인 행사를, 레고가 인기 상품 80여 종을 최대 40% 할인된 가격에 선보이는 것이 대표적이다.

리빙·가전 브랜드 행사도 풍성하다. 까사미아·템퍼·빌레로이앤보흐·즈윌링 등 브랜드가 추가 10% 할인 혜택을 제공하는 등 휘슬러·테팔·르크루제 키친웨어 브랜드와 LG전자 베스트샵, 삼성스토어도 행사에 참여한다.

가족 단위 고객을 위한 콘텐츠도 준비했다. 가정의 달을 앞두고 오는 24일부터 다음달 17일까지 인기 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’과 협업해 팝업 행사와 포토존을 운영한다.

센트럴가든 인근에는 초대형 다이아나핑 벌룬을 비롯해 이클립스핑, 왕자핑 포토존 등을 설치, 인근 매장에서는 팝업스토어를 통해 다양한 티니핑 캐릭터 상품을 판다.

고유가 시대 맞춤 추가 사은 혜택도 만나볼 수 있다. 주말 사은행사 참여 브랜드에서 삼성카드로 30·60만원 이상 구매 시 각 1·2만원의 SK 주유상품권을 증정한다.

신세계사이먼 관계자는 “더에스몰 오픈 1주년을 맞아 풍성한 혜택과 다양한 콘텐츠를 마련했다”면서 “지역을 대표하는 데일리 쇼핑센터로 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.