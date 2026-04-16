SSG닷컴 “벌써 여름? 장어먹고 힘내세요”

SSG닷컴이 ‘쓱 장보기 페스타’를 통해 신선·가공식품과 일상용품을 최대 50% 싸게 판다.

16일 SSG닷컴에 따르면 오는 22일까지 일주일간 국산 자포니카 민물장어(700g, 3~4미)를 반값에 선보이고 호주산 양념 소불고기(600g)는 40% 할인 판매한다. CJ제일제당 ‘고메’ 함박스테이크와 미트볼은 4개 구매 시 1만원에, 오뚜기 참깨라면 볶음면은 2번들 이상 구매 시 10% 싸게 판다. 휴지, 키친타월 등 일상용품도 할인행사에 참여한다.

행사 기간 쓱7클럽 회원에게는 최대 5000원의 장보기 지원금을 지급한다. 쓱7클럽은 월 2900원으로 장보기 상품 결제 시 7%를 적립해주는 멤버십이다. 여기에 1000원을 추가하면 프로야구(KBO) 시청을 포함한 티빙 콘텐츠도 이용할 수 있다. 멤버십 미가입 고객에게도 최대 3000원을 제공한다.

멤버십 전용 특가 행사도 있다. 행사 기간 신규 가입 회원은 삼겹살, 풀무원 새콤달콤 생쫄면, 피지 모락셀라 냄새제거 세제 가운데 1종을 77% 할인된 가격에 구입할 수 있다. 이달 신규 가입 회원을 대상으로 생수를 700원에 한정 판매하는 행사는 이어간다.

이와 함께 스타벅스 멤버십딜을 열고 쓱7클럽 회원에게 10% 할인 쿠폰을 지급한다. 매일 다른 MD 상품 1종을 특가로 판매하며 일부 상품 구매 시 텀블러 음료 쿠폰 또는 텀블러 캐리어 트래블백을 증정한다.

SSG닷컴 관계자는 “쓱세븐클럽에 처음 가입하는 고객에게는 3개월간 월 구독료 환급 혜택을 제공한다”며 “고물가시대 가계부담이 커지고 있는 만큼 멤버십 전용 혜택으로 할인 혜택을 한층 더 폭넓게 누리길 바란다”고 말했다.