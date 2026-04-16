서울에서도 ‘시민 기억식’···세월호 12주기에 다시 찾는 기억공간

세월호 참사 12주기를 맞아 서울 ‘세월호 기억 공간’에서도 시민 기억식이 열렸다. 기억식에 참여한 시민들은 ‘기억 공간 존치’를 요구했다.

4·16연대는 16일 오후 4시16분 서울 중구 서울시의회 앞 세월호 기억 공간에서 시민 기억식을 열었다.

기억식을 1시간여 앞둔 때부터 서울시의회 앞은 세월호 참사를 추모하고 기억하기 위해 모인 시민들로 붐볐다. 기억식 30분 전엔 헌화를 하려는 사람들의 줄이 10ｍ 이상 늘어서기도 했다.

4시16분이 되자, 가로 약 13ｍ, 세로 약 31ｍ 정도의 서울시의회 앞 공간이 시민들로 가득 찼다.

류현아 4·16연대 사업팀장은 “특별조사위원회, 선체조사위원회 등 여러 조사가 있었지만 왜 국가가 시민을 구하지 못했는지에 대한 해답 대신 무거운 숙제를 남겼다”며 “자리가 가득 차도록 함께해주셔서 감사하다”고 말했다.

이태원 참사 희생자 신애진씨의 아버지 신정섭씨는 “유가족이 되고 나서야 고통은 함께 나눌 때 비로소 견딜 수 있다는 것을 알았다”며 “참사의 진실이 밝혀질 때 생명과 안전을 위한 사회를 위한 밑거름이 될 수 있을 것”이라고 말했다.

이날 시민들은 ‘가만히 있을 수 없어서’ 추모식에 나왔다고 입을 모았다. 이재철씨(30)는 “대구 출신인데 참사 당시 고등학교 교감 선생님이 울먹이며 무릎을 꿇고 ‘어른들이 이런 세상밖에 못 만들었다’며 사과했던 기억이 있다”며 “12년이 지났지만 무던히 하루를 넘기고 싶지 않아서 기억식에 왔다”고 말했다. 홍은솔씨(24)도 “함께 슬퍼하고 기억하는 일에 일조하고 싶어서 나왔다”며 “다른 사람의 슬픔을 자기 일처럼 기억하고 함께 싸우는 사람이 있다는 걸 보여주고 싶었다”고 했다.

최서연씨(45)는 참사 당시 임신 중이었다고 했다. 아이는 자라서 초등학교 6학년이 됐다. 최씨는 “물을 싫어하는 아이지만 초등학교 3학년 때부터 수영을 배우게 하고 있다”며 “2014년 4월16일 이후 ‘모두의 안전’에 대한 고민이 늘었을 만큼, 많은 사람들에게 참사는 뼈에 각인된 기억일 것”이라고 말했다.

서울 종로구 광화문광장에서 서울시의회 앞으로 위치를 옮겼던 세월호 기억공간은 2022년 지방선거로 국민의힘이 서울시의회 다수당이 된 뒤 ‘무단 점용’ 상태다. 변상금도 내고 있다. 이날 2014년생 자녀와 함께 기억공간을 찾은 손모씨(47)는 “모든 국민이 전남 진도까지 찾아갈 수는 없지 않냐”며 “국민의 안전을 위해서 기억해야 할 상징적 공간을 없애버리려고 한다는 것 자체가 놀랍다”고 했다.

이날 기억식 참가자들은 ‘시민에게 드리는 글’을 읽으며 “대통령 기록물을 포함한 세월호 참사 관련 비공개 기록을 모두 공개하고, 생명안전기본법을 제정하라”고 요구했다.