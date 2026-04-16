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본문 요약

전세사기 사건으로 피소돼 경찰 수사가 임박해지자 해외로 달아났던 현직 검찰수사관이 도주 6개월여만에 현지에서 검거됐다.

경찰이 접수한 고소장은 총 20건이며, 피해금은 26억원에 달한다.

A씨는 임차인들로부터 "법적으로 대응하겠다"는 내용의 문자메시지를 받자 피소가 임박한 것으로 판단하고, 검찰에 휴직계를 낸 뒤 지난해 9월27일 필리핀으로 달아났다.

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‘전세사기’ 피소 뒤 수사 임박하자 해외 도주, 검찰 수사관 필리핀서 검거

입력 2026.04.16 18:25

수정 2026.04.16 18:29

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  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

화성 동탄경찰서. 동탄경찰서 제공

화성 동탄경찰서. 동탄경찰서 제공

전세사기 사건으로 피소돼 경찰 수사가 임박해지자 해외로 달아났던 현직 검찰수사관이 도주 6개월여만에 현지에서 검거됐다.

경기 화성동탄경찰서는 사기 혐의로 피소된 서울중앙지검 수사관 A씨를 검거했다고 16일 밝혔다.

A씨는 화성 일대에 주거용 오피스텔 등 70여채를 보유한 임대인으로, 여러 임차인의 보증금을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 임차인들은 전세 계약이 만료됐는데도 각각 1억여원의 보증금을 돌려받지 못했다며 지난해 9월 말부터 경찰에 고소장을 냈다.

경찰이 접수한 고소장은 총 20건이며, 피해금은 26억원에 달한다.

A씨는 임차인들로부터 “법적으로 대응하겠다”는 내용의 문자메시지를 받자 피소가 임박한 것으로 판단하고, 검찰에 휴직계를 낸 뒤 지난해 9월27일 필리핀으로 달아났다.

경찰은 이에 여권을 무효화하고, 인터폴 적색수배를 했다. 아울러 필리핀 코리안 데스크와 협력해 추적을 계속해왔다. 그 결과 A씨는 지난 15일 필리핀 세부 소재 은신처에서 현지 경찰에 붙잡혔다.

경찰 관계자는 “필리핀 당국과 협의해 신속히 국내로 강제 송환해 엄정 수사할 예정”이라고 말했다.

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