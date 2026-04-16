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검찰, ‘롯데월드 벨루가 방류시위’ 핫핑크돌핀스 대표에 항소심 징역형 구형

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본문 요약

롯데월드 아쿠아리움에 전시된 벨루가 '벨라'를 방류하라며 수조에 현수막을 붙였다 재판에 넘겨진 해양환경단체 핫핑크돌핀스 대표에 대해 검찰이 항소심에서도 징역형을 구형했다.

1심 판결 후 검찰과 황 대표 측 모두 항소했다.

이날 결심공판에서 황 대표 측은 43쪽 분량의 PPT로 된 최후진술을 준비해 '롯데월드 측이 황 대표의 혐의·벨라 방류 문제와 관련해 거짓말을 하고 있다'며 무죄를 선고해달라고 요청했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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검찰, ‘롯데월드 벨루가 방류시위’ 핫핑크돌핀스 대표에 항소심 징역형 구형

입력 2026.04.16 19:06

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

황현진 핫핑크돌핀스 대표와 회원들이 2022년 12월 서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움 수조에 ‘벨루가 전시 즉각 중단하라’는 문구가 쓰인 현수막을 붙이고 벨루가 ‘벨라’의 방류를 촉구하는 시위를 벌이고 있다. 핫핑크돌핀스 제공

황현진 핫핑크돌핀스 대표와 회원들이 2022년 12월 서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움 수조에 ‘벨루가 전시 즉각 중단하라’는 문구가 쓰인 현수막을 붙이고 벨루가 ‘벨라’의 방류를 촉구하는 시위를 벌이고 있다. 핫핑크돌핀스 제공

롯데월드 아쿠아리움에 전시된 벨루가(흰돌고래) ‘벨라’를 방류하라며 수조에 현수막을 붙였다 재판에 넘겨진 해양환경단체 핫핑크돌핀스 대표에 대해 검찰이 항소심에서도 징역형을 구형했다. 1심에서 벌금형을 선고받았던 핫핑크돌핀스 측은 무죄를 주장했다.

서울동부지법 형사항소1-1부(재판장 맹현무)는 16일 공동재물손괴·업무방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 황현진 핫핑크돌핀스 대표의 2심 결심공판을 열었다.

앞서 황 대표는 2022년 12월 서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움 수조에 현수막을 붙이고 “벨라를 바다에 방류하라”고 구호를 외치며 벨라의 방류를 촉구하는 시위를 벌였다. 롯데월드 측은 이 때문에 관람에 지장이 생겼고 수족관 복구에 7억여 원의 손해가 발생했다며 황 대표를 고소했다.

왜 흰고래 벨라는 집으로 가지 못하나?···“2026년 방류” 한다더니[설명할경향]

하얀 피부에 사랑스러운 미소로 ‘바다의 천사’라고 불리는 고래, 벨루가를 아시나요? 서울의 롯데월드 아쿠아리움에 사는 벨루가 ‘벨라’의 방류를 놓고 지루한 논쟁이 이어지고 있습니다. 고정락 전 관장은 2026년까지 방류를 목표로 하겠다고 했지만 여전히 벨라의 행보는 요원한 상태입니다. 앞서 2019년 롯데월드는 전시하던 벨루가들이 잇따라 폐사하자 벨라...

https://www.khan.co.kr/article/202602161151001

검찰은 이 사건 1심에서 황 대표에게 징역 1년을 선고해달라고 요청했지만 재판부는 벌금 200만원을 선고했다. 법원은 지난 1월 1심 판결에서 “(롯데월드 측의 벨라 보유가) 위법하거나 반사회적이라고 보기 어렵다”면서도 “과거처럼 동물을 인간의 교육·흥미·오락을 위해서 습성에 반하는 방식으로 사육하는 것은 지양돼야 한다”고 지적했다. 1심 판결 후 검찰과 황 대표 측 모두 항소했다.

이날 결심공판에서 황 대표 측은 43쪽 분량의 PPT로 된 최후진술을 준비해 ‘롯데월드 측이 황 대표의 혐의·벨라 방류 문제와 관련해 거짓말을 하고 있다’며 무죄를 선고해달라고 요청했다.

황현진 핫핑크돌핀스 대표 측 법률대리인 구본석 변호사가 16일 서울동부지법에서 열린 황 대표의 업무방해 등 혐의 사건 2심 결심공판에서 사용한 PPT 일부 갈무리. 핫핑크돌핀스 제공

황현진 핫핑크돌핀스 대표 측 법률대리인 구본석 변호사가 16일 서울동부지법에서 열린 황 대표의 업무방해 등 혐의 사건 2심 결심공판에서 사용한 PPT 일부 갈무리. 핫핑크돌핀스 제공

황 대표 측 법률대리인인 구본석 변호사(참여연대 공익법센터 운영위원)는 “(황 대표가 썼던) 스프레이는 쉽게 제거가 가능하다고 1심 재판부가 인정했다”고 말했다. 또 롯데월드 측이 수조 재공사에 7억6000만원이 들었다고 주장했지만 법원의 증거자료 제출 명령에는 ‘자료가 없다’고 했다며 재물손괴 혐의가 무죄라고 밝혔다. 또 황 대표의 업무방해 혐의도 “(사건 당일 영상 등을 보면) 벨라는 정상적으로 관람되고 있었다”며 사실이 아니라고 했다.

구 변호사는 “(롯데가) 한 국회의원실을 통해 핫핑크돌핀스가 벨루가 해방운동 관련 활동을 일절 하지 않는다면 모든 소송을 취하해주겠다고 합의 조건을 내걸었다”며 “이 재판은 시민단체를 탄압하려는 대기업 롯데의 입막음 소송”이라고 주장했다. 그러면서 “유죄를 인정한다면 누가 롯데의 벨라 감금 시도를 비판할 수 있겠냐”며 “(유죄 판결 시) 표현의 자유가 심각하게 위축될 수 있고, 정말 문제라면 민사상 손해배상으로 해결해야 한다”고 했다.

검찰은 “설령 (벨라 전시의) 적정성에 관한 이견이 있다 하더라도 적법 절차와 민주적인 토론을 통해 목표를 달성해야 한다”고 최종 의견을 밝혔다. 그러면서 1심 구형과 동일한 징역 1년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

황 대표는 최후진술에서 “(벨라 방류 요구 시위가) 범죄로 규정된다면 앞으로 더 많은 시민단체와 활동가들이 롯데와 같은 기업으로부터 부당한 탄압을 받게 될지 모른다는 우려와 책임감에 항소해 이 자리에 섰다”며 “(이 사건 판결이) 감금된 동물들의 해방을 이끄는 역사적 판결이 되길 고대한다”고 밝혔다.

이날 시민 20여명도 재판을 지켜본 뒤 법원 앞에서 황 대표와 기자회견을 열었다. 이들은 “재판부는 밸라가 방류 행동에 무죄를 선고하라”고 요구했다.

법원은 황 대표에 대해 오는 5월14일 오후 2시10분 선고를 할 예정이다.

해양환경단체 핫핑크돌핀스와 시민들이 16일 서울 송파구 서울동부지법 앞에서 기자회견을 열고 황현진 핫핑크돌핀스 대표의 무죄 판결을 요구하고 있다. 김태욱 기자

해양환경단체 핫핑크돌핀스와 시민들이 16일 서울 송파구 서울동부지법 앞에서 기자회견을 열고 황현진 핫핑크돌핀스 대표의 무죄 판결을 요구하고 있다. 김태욱 기자

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