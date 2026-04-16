[중얼거리는 사진 한 장]좋은 전시, 나쁜 전시, 이상한 전시

올해에도 각 미술관에서 블록버스트급에 가까운 전시들을 열고 있다. 그 전시들 가운데 어떤 전시가 좋은 전시일까? 작가 입장에서 좋은 전시란 작업실로 빨리 가고 싶어지게 만드는 전시다. 무슨 이야기냐 하면 전시된 작품을 보는 내내 작업하고 싶은 충동을 불러일으키는 전시 말이다. ‘아, 나는 왜 이걸 이런 시각에서 보지 못했을까’ ‘이 작가는 어떻게 이 매체를 이렇게 쓰게 되었을까’ 등등… 반성과 자책하는 마음이 들고 이런저런 아이디어가 떠오르면서 결국 얼른 가서 작업을 해봐야지 하는 전시가 좋은 전이다.



예를 들면 최근 몇년 사이에 본 호암미술관의 김환기, 정선, 루이즈 부르주아와 서울시립미술관에서 열린 키키 스미스, 국립현대미술관 서울관의 윌리엄 켄트리지 전시가 그러했다. 특히 내 경우에는 그림, 드로잉, 사진 등의 매체를 자신만의 독특한 방식으로 다루는 작품에서 더 큰 자극을 받는다.



좋은 전시는 두 번 이상 가게 된다. 좋아서이기도 하지만 혹시 내가 잘못 보았나 싶어서이기도 하다. 그리고 대부분은 잘못 보지 않았다는 확신과 함께, 미술에 대한 새로운 시각을 갖게 해주었다.



나쁜 전시는 말할 게 별로 없다. 보기는 했지만 딱히 할 이야기가 없다. 전시의 구성이 잘못되었다기보다 뭔가 근본적으로 왜 이 전시를 하는지가 너무 뻔하게 드러나는 경우가 그렇다. 해외의 유명 갤러리가 소속 작가의 미술관 전시를 후원하는 경우가 대표적이다. 작년에도 유수의 사립 미술관에서 전시한 작가들 작품이 국내에서 열린 국제 미술제에서 아주 비싼 가격에 팔렸다는 기사를 본 적이 있다. 내가 보기에 그 전시들은 그저 그랬다. 이건 누군가 판을 설계해 놓은 도박판에 가까워 보였다. 나는 판돈을 낸 적은 없지만 어쩌면 전시를 본 것 자체가 판돈을 낸 것인지도 모르겠다.



이상한 전시는 이름이 널리 알려진 작가의 작품들이 왔는데도 별 감흥이 없는 전시다. 대개는 전시를 만들어 세계 곳곳을 순회하는 기획 전시의 상당수가 그렇다. 최근에 본 전시 가운데는 데이미언 허스트의 전시를 들 수 있겠다. 그의 작품의 몇몇은 볼만하다. 설치 작품 가운데 죽은 상어를 비롯한 몇점은 현대 미술 작품이라는 게 결국은 잘 연출된 쇼라는 것을 예리하게 드러낸 작업들이다. 그러나 나머지 작품들은 크게 와닿지 않는다. 과잉으로 보이는 약품 설치와 가짜 해골, 의료 기기 전시 등은 이미 익숙해진 클리셰에 머무르는 인상이 강하다.



그의 작품들 가운데 가장 어이없게 느껴졌던 것은 작업실을 통째로 가져다 놓은 설치물이었다. 아시다시피 그의 회화에 대한 평가는 그저 그렇다. 초기의 키네틱한 추상화의 패러디도 그렇고, 이후의 작품들 역시 마찬가지다. 작업실을 채운 회화들은 마티스의 한 작품을 모델로 변주해 생산했다는 것인데 내가 마티스라면 무척 불쾌했을 것이다. 우선 색채 감각이 형편없고 물감 자체를 다루는 게 너무 서툴다. 어쨌든 이런 방식의 전시는 이제 그만 보고 싶다. 관람객들이 몇겹으로 길게 늘어서 있는 걸로 보아 상업적으로는 성공한 듯하지만, 국립현대미술관이 보여줄 수 있는 전시가 이것뿐인가 하는 아쉬움이 남는다. 참고로 사진은 루이즈 부르주아의 전시 장면이다.

