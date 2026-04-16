창간 80주년 경향신문

문제적 여성들의 북클럽 外

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

해당 기사는 요청하신 자동 요약문을 제공할 수 없습니다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

문제적 여성들의 북클럽 外

입력 2026.04.16 19:57

수정 2026.04.16 20:01

펼치기/접기

  • 기사를 재생 중이에요

[새책]문제적 여성들의 북클럽 外

문제적 여성들의 북클럽

1963년 미국 워싱턴이 배경이다. 마거릿은 안정적 직장을 가진 남편과 아이 셋을 둔 중산층 주부다. 삶의 공허함을 느끼던 그가 이웃들과 독서모임을 꾸리고 여성학자 베티 프리단의 책을 읽는다. 모임은 이들의 인생을 변화시킨다. 마리 보스트윅 지음. 이윤정 옮김. 정은문고. 2만2000원

[새책]문제적 여성들의 북클럽 外

질투하는 남자

노르웨이의 국민작가로 불리는 저자가 질투라는 감정을 중심에 두고 쓴 단편소설집. 바람피운 남편에게 복수하기 위해 ‘자살 에이전시’를 찾은 여자, 동시에 한 명을 사랑하는 쌍둥이 형제 등을 통해 독자를 불온한 감정 한가운데로 밀어 넣는다. 요 네스뵈 지음. 문희경 옮김. 비채. 2만1800원

저 밖에서 비명 소리가

<겟 아웃> 등으로 국내에도 많은 팬을 확보한 감독 조던 필이 엮은 앤솔러지다. 미국 남부의 인종 분리 정책을 규탄하는 운동에 참여하려던 자매가 여정 중에 기묘한 존재와 맞닥뜨린 이야기 등 ‘블랙 호러’에 기반을 둔 이야기 19편이 담겼다. 조던 필 엮음. 이나경 옮김. 황금가지. 2만2000원

눈알이 제일 맛있단다

한국계 이민자 가정의 장녀가 ‘생선 눈알을 먹으면 복이 온다’는 엄마의 말을 들은 뒤 행복을 위해 ‘눈알’에 집착하게 되는 이야기. <패스트 라이브즈> 출연 배우 그레타 리 연출로 영화화도 예정돼 있다. 1993년생 한국계 미국인 작가의 소설. 모니카 김 지음. 박소현 옮김. 다산책방. 1만9500원

괄호 밖은 안녕

소설가이자 번역가인 저자의 세 번째 소설집. 저자는 번역을 두고 “이해를 향한 부질없는 그러나 지난하고 포기하지 않는 노력”이라고 했는데, 소설집에는 번역이라는 매개를 통해 소설 그리고 세상을 이해하려는 시선이 담겼다. 표제작의 주인공도 번역가다. 이주혜 지음. 문학동네. 1만7500원

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글