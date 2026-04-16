[새책]문제적 여성들의 북클럽 外

문제적 여성들의 북클럽



1963년 미국 워싱턴이 배경이다. 마거릿은 안정적 직장을 가진 남편과 아이 셋을 둔 중산층 주부다. 삶의 공허함을 느끼던 그가 이웃들과 독서모임을 꾸리고 여성학자 베티 프리단의 책을 읽는다. 모임은 이들의 인생을 변화시킨다. 마리 보스트윅 지음. 이윤정 옮김. 정은문고. 2만2000원



질투하는 남자



노르웨이의 국민작가로 불리는 저자가 질투라는 감정을 중심에 두고 쓴 단편소설집. 바람피운 남편에게 복수하기 위해 ‘자살 에이전시’를 찾은 여자, 동시에 한 명을 사랑하는 쌍둥이 형제 등을 통해 독자를 불온한 감정 한가운데로 밀어 넣는다. 요 네스뵈 지음. 문희경 옮김. 비채. 2만1800원



저 밖에서 비명 소리가



<겟 아웃> 등으로 국내에도 많은 팬을 확보한 감독 조던 필이 엮은 앤솔러지다. 미국 남부의 인종 분리 정책을 규탄하는 운동에 참여하려던 자매가 여정 중에 기묘한 존재와 맞닥뜨린 이야기 등 ‘블랙 호러’에 기반을 둔 이야기 19편이 담겼다. 조던 필 엮음. 이나경 옮김. 황금가지. 2만2000원



눈알이 제일 맛있단다



한국계 이민자 가정의 장녀가 ‘생선 눈알을 먹으면 복이 온다’는 엄마의 말을 들은 뒤 행복을 위해 ‘눈알’에 집착하게 되는 이야기. <패스트 라이브즈> 출연 배우 그레타 리 연출로 영화화도 예정돼 있다. 1993년생 한국계 미국인 작가의 소설. 모니카 김 지음. 박소현 옮김. 다산책방. 1만9500원



괄호 밖은 안녕



소설가이자 번역가인 저자의 세 번째 소설집. 저자는 번역을 두고 “이해를 향한 부질없는 그러나 지난하고 포기하지 않는 노력”이라고 했는데, 소설집에는 번역이라는 매개를 통해 소설 그리고 세상을 이해하려는 시선이 담겼다. 표제작의 주인공도 번역가다. 이주혜 지음. 문학동네. 1만7500원