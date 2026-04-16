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본문 요약

미국의 연쇄 살인범 테드 카진스키는 1978년부터 1995년까지 16차례나 우편 폭탄테러를 자행해 3명을 살해하고 23명을 다치게 했다.

저자는 자신과 삶의 환경이 비슷했던 카진스키가 테러리스트가 된 것에는 어떤 계기가 있으리라 생각한다.

종신형을 받고 수감 중인 카진스키와의 편지 왕래, 성장배경 조사 등을 통해 저자는 하버드를 필두로 한 미국의 엘리트 교육 시스템이 그를 테러리스트로 만들었다는 결론에 이른다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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엘리트 교육이 만든 테러범, 유나보머

입력 2026.04.16 20:00

수정 2026.04.16 20:02

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  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

살인자의 정신

올스턴 체이스 지음 | 김현우 옮김

글항아리 | 584쪽 | 3만2000원

[책과 삶]엘리트 교육이 만든 테러범, 유나보머

미국의 연쇄 살인범 테드 카진스키(1942~2023)는 1978년부터 1995년까지 16차례나 우편 폭탄테러를 자행해 3명을 살해하고 23명을 다치게 했다. 테러 대상이 미국 전역의 대학과 항공사 관련 인물에 한정돼 있어 FBI는 그를 ‘유나보머’(unabomer)라는 별명으로 불렀다.

1996년 그가 검거되자 수사 당국과 언론은 혼란에 빠졌다. ‘은둔형 외톨이’일 것이란 추측과 달리 범인 카진스키는 16세에 하버드에 입학하고 버클리 캘리포니아 대학의 종신교수로 일했던 엘리트였다.

저자는 카진스키보다 5년 먼저 하버드를 졸업하고, 여러 대학에서 철학과 교수로 일했다.

저자는 자신과 삶의 환경이 비슷했던 카진스키가 테러리스트가 된 것에는 어떤 계기가 있으리라 생각한다. 종신형을 받고 수감 중인 카진스키와의 편지 왕래, 성장배경 조사 등을 통해 저자는 하버드를 필두로 한 미국의 엘리트 교육 시스템이 그를 테러리스트로 만들었다는 결론에 이른다.

카진스키는 “과학과 기술의 발전이 계속되면 개인의 자유는 필연적으로 소멸할 것”이라는 신념에 따라 살인을 저질렀다. 저자의 분석에 따르면 카진스키의 고도화된 수학적 두뇌는 삶을 참과 거짓의 흑백논리로만 바라보게 했다. 자신의 신념에 대한 확고한 믿음은 사람을 죽였다는 도덕적 죄의식마저 비과학으로만 치부하게 하고 살인까지 정당화했다는 것이다.

이어 책은 카진스키의 사례를 바탕으로 전 세계에서 일어난 각종 테러 사건을 고찰한다.

저자는 테러리스트들의 특징인 “현대성에 대한 반발심”을 줄이기 위해서는 사회적 순응주의를 줄이고 똑똑한 학생에게 충분한 보상을 줘야 하며, 대학에는 인문학을 적극 도입해야 한다고 말한다. 이성과 현대성이 만드는 소외를 최소화해야 한다는 것이다.

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