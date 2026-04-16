[새책]자연은 퀴어하다 外

자연은 퀴어하다



생물학자 퍼트리샤 오노니우 케이시언은 이민자 가정 출신, 신경다양인, 퀴어라는 자신의 정체성을 바탕으로 성별 이분법과 정상성의 기준이 얼마나 협소한지 묻는다. 균류와 동식물의 세계를 따라가며 자연은 인간의 분류 체계처럼 나뉘지 않는다고 말한다. 노승영 옮김. 에이도스. 2만원



설계된 판



금융시장이 중립적인 것처럼 보이지만, 실제론 자산과 정보, 금융 지식을 가진 이들에게 유리하게 설계돼 부의 격차를 고착화한다고 주장한다. ‘설계된’ 시스템 자체가 불평등을 만들기 때문에 정책 개입이 필요하다고 본다. 존 Y 캠벨·타룬 라마도라이 지음. 김승진 옮김. 생각의힘. 2만6800원



다민족 과학



과학기술학자 현재환은 2000년대 ‘다문화 사회’ 정책 추진 과정에서 과학이 어떤 역할을 맡았는지 추적한다. 결혼이주여성과 다문화 가정 관련 담론을 따라가며, 본래 의도와 달리 한국인과 비한국인 사이의 생물학적, 문화적 경계를 공고히 해온 과정을 성찰한다. 문학과지성사. 1만3000원



협력의 역설



갈등해결 전문가 애덤 카헤인은 억지로 화합하려 애쓰는 대신 갈등과 불협화음을 동력으로 삼는 ‘스트레치 협력’을 제안한다. 국가 간 분쟁뿐만 아니라 일상에서 상대를 마주하는 상황에서의 현실적 전략을 들려준다. 초판 이후 10년 동안 쌓인 사례를 더했다. 박덕수 옮김. 메디치. 2만2000원



장애를 가진 아이들은 어떻게 어른이 되는가



장애 청소년 교육을 담당하는 20년차 특수교사 권용덕이 어른이 되어가는 장애 당사자들과 가족의 목소리를 담았다. 장애인식, 장애인의 노동과 자립, 부모의 삶, 통합교육, 대학 진학, 장애와 노화 등의 키워드로 장애인과 비장애인이 함께 살아가기 위한 주제를 짚는다. 김영사. 1만6800원