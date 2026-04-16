흥민·민재·강인, 소속팀 중요 경기로 ‘고지 적응’ 대표팀 합류 6월로 밀리나

멕시코 과달라하라로 이동 전 미 솔트레이크시티에서 훈련

2026 북중미 월드컵을 준비하는 축구대표팀이 예상하지 못한 변수를 계산해야 하는 상황이 됐다.



고지대 적응이 주요 골자인 이번 월드컵 여정에 손흥민(34·LAFC), 김민재(30·바이에른 뮌헨), 이강인(25·파리 생제르맹)이 예정보다 늦게 합류할 가능성이 생겼다.



대한축구협회는 16일 “대표팀이 월드컵 조별리그 베이스캠프 장소인 멕시코 과달라하라로 이동하기에 앞서 미국 유타주 솔트레이크시티에서 약 2주간 사전캠프를 진행한다”고 밝혔다.



홍명보 축구대표팀 감독은 월드컵 본선 1~2차전이 열리는 과달라하라의 해발 1571ｍ 고지대 적응을 위해 솔트레이크시티 훈련장을 낙점했다. 솔트레이크시티 훈련장은 해발 1460ｍ 고지대로, 기온과 습도 등 기후 조건이 과달라하라와 유사하다. 한국과 시차 역시 미국의 서머타임을 적용하면 15시간으로 동일하다.



홍명보 감독은 5월16일 월드컵 최종 명단을 발표한다. 18일에는 국내파 위주 1차 본진이 솔트레이크시티로 날아가 본선 대비를 시작한다. 해외파들은 각자 소속팀 일정에 따라 25일 전후 합류한다. 선수들이 고지대 적응에 필요한 2주 이상을 확보하겠다는 구상으로 풀이된다. 고지대에 적응하면 산소 부족에 대한 스트레스를 덜 느끼고 산소를 운반하는 적혈구가 증가해 저지대처럼 뛸 수 있다. 다만 대표팀의 핵심 중 핵심 전력인 손흥민, 김민재, 이강인의 합류가 최소 일주일 이상 늦춰질 수 있다는 점이 고민이다.



김민재가 뛰는 바이에른 뮌헨과 이강인의 파리 생제르맹이 유럽챔피언스리그 4강에서 격돌하게 됐다. 한국 선수들이 월드컵 시즌 큰 무대에 진출하는 것은 반가운 일이지만, 둘 중 한 명은 5월31일 헝가리 부다페스트에서 열릴 결승전에 나가야 한다. 이 결승전을 뛰는 선수는 이동 거리 등을 감안하면 6월에나 대표팀에 합류할 수 있다.



앞서 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강에 오른 손흥민도 한 걸음만 더 올라가면 결승전 진출이다. 북중미 챔피언스컵 결승전은 5월30일 열린다.



셋의 대표팀 합류가 늦춰지는 것은 나머지 선수들과 손발을 맞출 시간이 부족해진다는 의미다. 홍 감독은 솔트레이크시티 현지에서 5월30일과 6월3일 두 차례 평가전을 치를 준비를 하고 있다. 최소한 첫 경기는 정상 전력으로 치를 수 없게 됐다.

