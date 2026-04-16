3연패 대전, 다음 상대는 무패의 서울…황선홍 감독 “과감한 변화로 승부수”

올 시즌 초반 K리그1 최대 이변은 우승 후보로 꼽힌 대전 하나시티즌의 추락이다.



대전은 16일 현재 1승3무3패(승점 6점)로 11위까지 밀려났다. 국제축구연맹(FIFA) 징계로 선수 영입이 제한된 광주FC와 승점은 같지만 골·득실로 꼴찌를 면하고 있다. 같은 시기 5승1무1패로 선두였던 지난해와 매우 다르다.



대전은 최근 3경기에서 전북 현대(0-1 패), 포항 스틸러스(0-1 패), 강원FC(0-2 패)에 연달아 무너졌다. 모기업인 하나은행에는 부진 탈출 대책에 대한 보고서까지 작성해 제출했다.



공격과 수비의 밸런스가 무너졌다. 매 경기 1골씩은 내주는 수비력은 우승 후보로 보기 어렵다. 빈공이 더 큰 문제다. 대전은 점유율 3위, 드리블 성공 2위, 패스 성공 2위 등 기본 지표에서는 상위권이지만, 7경기에서 6골밖에 넣지 못했다. 경기당 평균 0.86골이다. 평균 1.14골을 내주는 부실한 수비와 맞물리면서 순위가 추락했다. 최근 3연패 기간에는 단 1골도 넣지 못했다.



믿었던 해결사 주민규가 침묵 중이다. 두 차례 득점왕(2021년·2023년)에 지난해 득점 4위(14골)를 했던 주민규가 아직 첫 골을 넣지 못했다. 올해 울산 HD에서 데려온 엄원상(1골 1도움)과 루빅손도 기대했던 수준은 아니다. 그나마 시즌 초반 2골을 터뜨리면서 축구대표팀 승선 가능성이 제기됐던 서진수까지 부상당했다.



다음 만날 상대가 하필 FC서울이다. 대전은 18일 원정에서 서울과 격돌한다. 서울은 올해 7경기에서 6승1무(승점 19점)로 선두를 달린다. 16골(평균 2.3골)을 넣는 동안 4골(평균 0.57실점)만 내줬다. 최다 득점·최소 실점 팀이다. 현재 경기력도 분위기도 대전보다 우위에 있다.



황선홍 대전 감독(사진)은 과감한 전술 변화로 승부수를 띄울 계획이다. 황 감독은 “상황이 좋지 않으면 투톱을 활용할 필요도 있다. 훈련한 부분들을 실험적으로 적용해보려고 한다”며 “빨리 반전하는 것이 급선무”라고 말했다.

