노란 종이배 접고, 304명 이름 새기며 “잊지 않을게요”

전국 곳곳 ‘노란 애도 물결’

목포서 유가족 39명과 ‘선상 추모식’

일반 희생자 추모 발길 이어진 인천

익산에선 순직 교사 희생정신 기려

“안전한 세상 오길” 대학가도 애도

세월호 참사 12주기인 16일 전국에서 희생자들을 추모하고 기억하는 행사가 이어졌다. 시민들은 사회 곳곳에서 참사가 반복되는 현실에서 ‘안전한 사회’를 위한 약속을 다시 한번 되새겼다.



전남 목포신항 세월호 선체 앞에서 ‘세월호 참사 12주기 추모문화제’가 열렸다. 2014년 4월16일 전남 진도 동거차도 인근 해역에 침몰한 세월호는 2017년 3월 인양돼 목포신항으로 옮겨졌다. ‘세월호 잊지 않기 목포공동실천회의’ 주관으로 열린 추모문화제에는 희생자 가족 39명도 함께했다. 유가족들은 사고 해역 인근에서 진행된 선상추모식에도 참석했다.



인천에서는 일반인 희생자 추모식이 엄수됐다. 인천가족공원 ‘세월호 일반인 희생자 추모관’에서 열린 추모식에 윤호중 행정안전부 장관과 유정복 인천시장, 일반인 희생자 유가족 등이 자리했다. 인천가족공원에는 일반인 희생자 45명 중 44명의 유골과 영정이 안치돼 있다. 윤 장관은 “생명존중 안전사회 구현을 위해 생명안전기본법을 제정하고 재난관리 체계의 사각지대를 없애겠다”고 말했다.



세월호를 타고 수학여행을 가던 안산 단원고 학생들이 끝내 닿지 못했던 제주에서도 추모행사가 열렸다. 세월호제주기억관에서는 추모행사 ‘우리는 세월호를 노랑노랑해’가 진행됐다.



4·16연대는 오후 4시16분 서울 중구 서울시의회 앞 세월호 기억공간에서 시민 기억식을 열었다. 류현아 4·16연대 사업팀장은 “특별조사위원회, 선체조사위원회 등 여러 조사가 있었지만 왜 국가가 시민을 구하지 못했는지에 대한 해답 대신 무거운 숙제를 남겼다”고 말했다.



서울 종로구 광화문광장에서 서울시의회 앞으로 위치를 옮겼던 세월호 기억공간은 2022년 지방선거로 국민의힘이 서울시의회 다수당이 된 뒤 ‘무단 점용’ 상태다. 변상금도 내고 있다. 기억식 참가자들은 ‘시민에게 드리는 글’을 읽으며 “대통령기록물을 포함한 세월호 참사 관련 비공개 기록을 모두 공개하고, 생명안전기본법을 제정하라”고 요구했다.



광주에서는 광산구 수완동 풍영정천변길공원에 있는 세월호 기억공원에서 시민들이 ‘기억식’을 열었다. 공원 바닥에 둘러앉은 시민들은 노란 물감을 입힌 ‘기억의 돌’에 참사 희생자 304명의 이름을 한 명씩 적었다.



전북 익산 원광대 사범대에서는 참사 당시 제자들을 구조하다 순직한 단원고 교사 고창석·이해봉 동문을 기리는 추도식이 열렸다. 대학 측은 ‘고창석·이해봉 강의실’을 운영하며 희생정신을 기리고 있다. 대전 시민단체는 대전현충원 순직공무원묘역에서 ‘순직교사, 소방관, 의사자 기억식’을 열었다. 경남도교육청은 교육청 교육연수원 ‘세월호 기억의 벽’ 앞에서 추모식을 진행했다. 대구와 경북 안동, 충북 충주에서도 시민들이 자발적으로 추모행사와 문화제 등을 개최하며 세월호 참사를 기억했다.



대학가에서도 추모의 물결이 이어졌다. 서울대 학생·소수자인권위원회는 이날 학생회관 앞에서 세월호 참사 12주기 기억문화제 ‘봄은 오겠지만’을 열었다. 행사에서는 노란 종이배를 접거나 노란 리본 등 기억 물품을 나눠줬다. 이화여대 정문 인근 담벼락에는 대자보가 붙었다. 한 학생이 “더 안전하고 평화로운 세상을 위해 기억하고 연대하자”며 마련한 공간에 학생들이 노란 쪽지를 붙였다. 쪽지엔 “12년이나 지났다니, 새삼 봄이 실감 난다. 기억하겠습니다” “벌써 12주기네요. 다시는 참사와 국가폭력이 반복되지 않도록 이제는 국가가 안전한 사회를 만들어야 합니다” 등 메시지가 쓰였다.



서울 성북구 고려대에 마련된 추모 공간에서 노란 리본 스티커를 붙인 임혜인씨(21)는 “참사를 둘러싼 정치적 논쟁 때문에 오히려 목소리를 내기 어려운 분위기가 있는 것 같다”며 “많은 사람이 희생된 참사이고 구조적 문제 속에서 발생했다는 점을 기억해야 한다”고 말했다.

