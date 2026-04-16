이 대통령 “어떤 상황서도 국민 지키는 국가로”

세월호 기억식 현직 첫 참석 “생명·안전 빈틈없게”

이재명 대통령은 세월호 참사 12주기를 맞은 16일 기억식에 참석해 “생명과 안전에 관해서는 단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠다”며 “어떠한 상황에서도 국민을 반드시 지켜내는 나라, 국가를 온전히 믿고 의지할 수 있는 그런 나라를 반드시 만들어 놓겠다”고 말했다. 현직 대통령이 세월호 기억식에 참석한 것은 이번이 처음이다. | 관련기사 2·10면



이 대통령은 경기 안산시 화랑유원지에서 열린 ‘세월호 참사 12주기 기억식’에서 추도사를 하며 “국민 여러분께서 체감하실 수 있는 실질적이고 구체적인 변화를 이루어내겠다. 이 약속을 지키는 것이야말로 세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길이라고 확신한다”며 이같이 밝혔다.



이 대통령은 사회를 맡은 박혜진 아나운서의 소개말이 끝난 뒤 기억식 첫 순서로 무대에 올랐다. 박 아나운서는 “이 기억식의 맨 앞자리, 한 자리가 지난 11년 동안 늘 비어 있었다”며 “그 자리는 대한민국 대통령의 자리다. 그런데 마침내 세월호 참사 12주기에 이 자리가 채워졌다”고 말했다. 앞서 박근혜·윤석열 전 대통령은 기억식에 불참했다. 문재인 전 대통령은 대선 후보, 당대표 시절에는 기억식에 참석했으나 대통령 재임 기간에는 불참했다.



유가족들 향해 “슬픔 속에서도 ‘안전’ 위한 헌신에 경의”



이 대통령은 추도사에서 “매년 이맘때만 되면, 말로 다 담아내기 어려운 마음과 마주하게 된다. 12년이 흘렀지만, 그날의 기억은 여전히 어제 일처럼 선명하게 각인돼 있다”며 말문을 열었다. 이 대통령은 유가족들을 향해 “사랑하는 이를 잃은 깊은 슬픔 속에서도 그 절절한 기록을 하나하나 남기며, 더 안전한 사회를 만들기 위해 헌신해오신 여러분께 머리 숙여 경의를 표한다”며 “오랜 세월 동안, 매일같이 얼마나 큰 고통과 그리움을 감내해 오셨을지 감히 헤아리기 어렵다”고 했다.



이 대통령은 “국민 생명과 안전을 지켜야 할 국가가 제 역할을 다하지 못했을 때 어떤 일이 벌어지는지 우리 모두가 똑똑히 목격했다. 그 대가가 얼마나 가혹한 것인지도 뼈저리게 느꼈다”며 “그날의 과오와 무거운 교훈을 한시도 잊지 않으며 다시는 같은 일이 반복되지 않도록, 반드시 그렇게 만들겠다고 다짐한다”고 말했다.



이 대통령은 또 “그리운 이름을 부르는 것조차 여전히 아프고 힘든 일임을 잘 안다. 그러나 우리가 기억하고 기록하고 기리고 다짐하는 한 (희생자) 304명 한 분 한 분의 이름과 그들이 미처 이루지 못한 304개의 꿈은 결코 잊히지 않을 것”이라고 말했다. 이 대통령은 끝으로 “다시 한번 깊은 애도를 전한다”며 “기억하겠습니다. 잊지 않겠습니다”라고 했다.



이 대통령은 더불어민주당 대선 경선 후보 시절이던 지난해 세월호 11주기 기억식에도 참석한 바 있다.



이 대통령은 당시 페이스북을 통해 “어떤 비용과 이익도 국민의 안전과 생명에 앞설 수 없는 나라를 만들어 가자”며 “모두에게 두터운 국가의 보호막을 만들어야 한다. 그때야 비로소 죄스럽지 않은 봄을 맞을 수 있다. 그런 봄이 오도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



이날 기억식은 ‘안전한 국가, 약속을 넘어 책임으로’ 주제로 열렸으며, 유가족과 재난참사 피해자, 우원식 국회의장 및 여야 주요 정당 대표, 시민 등 1800여명이 참석했다. 기억식은 희생자 304명에 대한 묵념으로 시작해 이 대통령의 추도사, 주제 영상, 추모 공연, 단원고 재학생의 편지글 낭독 순으로 진행됐다.

