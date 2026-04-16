이 대통령, 19~24일 인도·베트남 순방…공급망 공조 논의

20일, 인도 모디 총리와 정상회담

청 “방산 등 전략 분야 협력 새 장”

22일엔 베트남 또럼 서기장 만나

핵심광물 등 파트너십 구축 논의

이재명 대통령이 오는 19일부터 24일까지 5박6일 일정으로 인도와 베트남을 국빈방문한다. 이 대통령은 이번 순방에서 중동전쟁으로 인한 에너지 공급망 위기 대응 방안과 전략적 경제·산업 협력 방안을 논의할 것으로 전망된다.



위성락 국가안보실장은 16일 청와대에서 브리핑을 열고 이 같은 내용의 대통령 순방 일정을 공개했다.



이 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리의 초청으로 19일부터 21일까지 2박3일간 인도 뉴델리를 방문한다. 한국 대통령의 인도 국빈방문은 8년 만으로 이 대통령의 이번 방문은 역대 정부 출범 이후 최단기간 내 성사됐다.



이 대통령은 19일 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관을 접견하고 동포들과 만찬 간담회를 진행할 예정이다. 20일에는 마하트마 간디 추모공원 헌화에 이어 모디 총리와 정상회담을 한다. 양국 정부·기관 간 양해각서(MOU) 교환식과 양 정상의 공동언론발표도 있을 예정이다. 이 대통령은 이어 한·인도 경제인 대화와 비즈니스포럼에 참석한 뒤 국빈만찬 일정을 소화한다.



위 실장은 “국익 중심 실용외교의 외연을 확장해 나가는 데 있어 인도는 핵심적 파트너”라며 “조선·해양, 금융, 인공지능, 방위산업 등 전략 분야에서 양국 경제협력의 새로운 장을 열어갈 것”이라고 말했다.



이 대통령은 또 21일부터 3박4일 동안 베트남 하노이를 찾는다. 지난해 8월 또럼 베트남 공산당 서기장의 국빈방한 이후 8개월 만에 성사된 답방이다. 이달 초 또럼 서기장의 국가주석 겸임 이후 첫 국빈행사이기도 하다.



이 대통령은 하노이 도착 이튿날인 22일 동포 오찬 간담회를 하며 공식 일정을 시작한다. 이 대통령은 호찌민 묘소 헌화에 이어 또럼 서기장과 정상회담을 한다. 양 정상은 MOU 교환식·공동언론발표를 하고 국빈만찬 등의 일정을 함께할 예정이다.



23일에는 레민흥 베트남 총리와의 면담, 쩐타인먼 국회의장과의 오찬 일정이 계획돼 있다. 이 대통령은 이어 한·베트남 비즈니스포럼에 참석해 양국 경제인들과 교역·투자 확대 방안 등을 논의할 계획이다. 이 대통령은 24일 또럼 서기장과 함께 유네스코 세계문화유산인 탕롱 황성을 시찰한 뒤 귀국길에 오른다.



위 실장은 “이번 방문을 통해 인프라, 원전 등 국가 발전의 핵심 분야에서 베트남과 호혜적, 전략적 협력을 강화해 나가고자 한다”면서 “글로벌 불확실성이 커지는 가운데 에너지 공급망 안정, 핵심 광물 협력 등 경제안보 파트너십 구축을 위한 소통도 강화해 나갈 것”이라고 말했다.



위 실장은 인도·베트남 방문 의미에 대해 “고속 성장 중인 두 국가를 연달아 방문하는 이번 순방을 계기로 우리 외교의 지평을 넓히고 여러 핵심 분야에서 전략적 협력을 고도화하는 기회를 물색할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.



두 나라 순방에 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG그룹 회장, 장인화 포스코그룹 회장, 정기선 HD현대그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장 등이 동행한다. 최태원 SK그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 최수연 네이버 사장 등은 베트남에만 동행한다. 정의선 현대자동차그룹 회장은 인도에만 간다.

