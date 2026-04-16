“전쟁 중 총사령관 탈영” “인생사진만 건졌네”

장동혁, 밴스·루비오 등 면담 불발에도 “방미 성과”…속 터지는 국힘

6·3 지방선거를 40여일 앞두고 미국을 방문 중인 장동혁 국민의힘 대표가 15일(현지시간) “NSC(백악관 국가안보회의)와 국무부에 가서 안보와 경제협력 등에 대해 깊이 있는 대화를 나눴다”고 말했다. 당내에선 장 대표가 별다른 방미 성과 없이 지방선거에 손 놓고 자기 정치를 하고 있다는 비판이 이어졌다.



장 대표는 이날 워싱턴 특파원 간담회에서 “일정 부분 성과도 있었다”며 이같이 밝혔다. 그는 “중동전쟁에 있어 미국이 어떻게 전쟁을 치러 나갈지가 매우 중요하다”며 “한국과 미국이 앞으로 서로 이익이 되는 방향을 모색해 나갈 것인지에 대해 미국 입장도 들어보고 의견을 교환하는 것은 매우 의미가 깊다”고 말했다.



장 대표는 “이런 것들이 지방선거에서도 영향을 미칠 수 있다고 생각한다”며 “다 말씀드릴 순 없지만 미국에 와서 나눴던 여러 정보를 가지고 한국에 돌아가 대미 관계를 어떻게 해야 할지 새로 고민하고 전략을 수립할 것”이라고 말했다.



장 대표는 애초 J D 밴스 미국 부통령과 마코 루비오 국무장관 면담을 추진했지만 성사되지 못한 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근으로 꼽히는 폴라 화이트 목사와의 만남도 추진했지만 무산됐다.



당내에선 비판이 이어졌다. 송석준 의원은 페이스북에서 “지방선거의 중차대한 전선을 떠나 이란 전쟁과 중간선거로 정신없는 나라 한복판으로 가서 무엇을 얻어 오겠다는 것인가”라며 “전쟁 중 총사령관의 근무지 이탈, 탈영 아닌가”라고 했다. 김종혁 전 최고위원도 페이스북에서 “이번 방문에서 남은 건 장동혁, 김민수 두 분의 인생 컷 한 장과 국민의힘 후보들의 한숨뿐”이라고 적었다.

