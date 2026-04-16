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특검, 윤석열 ‘위증 사건’ 징역 2년 구형

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본문 요약

조은석 특별검사가 윤석열 전 대통령의 위증 혐의 사건에서 징역 2년을 구형했다.

윤 전 대통령은 지난해 11월 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 '계엄을 선포하기 전부터 국무회의 심의를 거치려고 했었다'는 취지로 거짓 증언을 한 혐의로 기소됐다.

윤 전 대통령은 2024년 12월3일 비상계엄 선포 당일 국무회의를 열기 전 국무위원 11명만 대통령실에 소집했다.

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특검, 윤석열 ‘위증 사건’ 징역 2년 구형

입력 2026.04.16 20:44

수정 2026.04.16 20:45

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  • 최혜린 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“계엄 국무회의 심의” 증인 진술

기소된 8건 중 3건 공판 마무리

조은석 특별검사가 윤석열 전 대통령의 위증 혐의 사건에서 징역 2년을 구형했다.

서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 16일 윤 전 대통령의 위증 혐의 사건 1차 공판을 진행한 뒤 변론을 종결했다. 특검은 “피고인은 재판이 중계되고 있는 사실을 알고 있었는데도 비상계엄의 진실을 알고자 재판을 지켜보는 국민들의 기대를 저버리고 거짓 진술을 해 죄책이 매우 무겁다”며 징역 2년을 선고해달라고 요청했다.

윤 전 대통령은 지난해 11월 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 ‘계엄을 선포하기 전부터 국무회의 심의를 거치려고 했었다’는 취지로 거짓 증언을 한 혐의로 기소됐다.

윤 전 대통령은 2024년 12월3일 비상계엄 선포 당일 국무회의를 열기 전 국무위원 11명만 대통령실에 소집했다. 당시 윤 전 대통령은 한 전 총리가 오후 9시쯤 ‘계엄을 선포하려면 국무회의를 열어야 한다’고 건의한 뒤 국무위원들을 차례로 소집했고, 정족수인 11명이 채워지자마자 계엄 선포 계획을 통보한 것으로 조사됐다. 특검은 윤 전 대통령이 계엄 선포가 합법이었던 것처럼 꾸며내려는 목적으로 국무위원들을 불러들였을 뿐, 사실상 심의는 없었다고 본다.

앞서 한 전 총리 재판에서도 국무회의 소집 상황은 쟁점이 됐고 1심 법원은 특검의 주장을 받아들였다.

윤 전 대통령은 이날 최후진술에서 “국무회의 전원을 소집하고 미리 안건을 알려줬다면 (계엄 계획이) 당연히 외부에 알려졌을 것”이라며 “비상계엄 준비를 하면서 국무회의를 어떻게 할 건지 상당히 깊은 생각을 했지만, 참석이 필수라고 판단되는 사람들 위주로 부르게 됐다”고 말했다.

이로써 윤 전 대통령이 기소된 8개 형사재판 중 1심 판결이 선고된 내란 우두머리 사건과 체포방해 혐의 사건에 이어 위증 사건까지 3개 사건의 재판이 마무리됐다. 위증 사건 판결은 오는 5월28일 선고된다.

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