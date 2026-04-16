방학 땐 아이들 점심 서울시가 차려준다

여름방학부터 4000명 시범운영 식사 외 돌봄·학습 프로그램도 조부모 손주돌봄수당 대상 확대

방학 기간 아이들 점심 때문에 걱정이 컸던 맞벌이 부부를 위해 서울시가 이번 여름방학부터 지역아동센터와 키움센터를 중심으로 ‘방학 점심캠프’를 시작한다. 부모 대신 손주를 돌보는 조부모를 위한 ‘서울형 손주돌봄수당’은 지원 대상도 확대한다.



오세훈 서울시장은 16일 기자설명회를 열고 이 같은 내용이 담긴 ‘서울아이 동행 업(UP) 프로젝트’를 발표했다. 기본 돌봄에 틈새 돌봄을 강화한 것으로, 앞으로 5년간 1조8796억원을 투입한다.



방학 점심캠프(가칭)는 올 여름방학부터 지역아동센터·키움센터 200곳에서 4000명을 상대로 시범운영한다. 2030년까지 1만2000명 규모로 늘릴 방침이다. 방학 점심캠프에 참여하는 아이들은 점심식사를 하며 돌봄·놀이·학습 프로그램을 이용할 수 있다.



맞벌이 부부 대신 손주를 돌보는 조부모에게 월 30만원의 돌봄수당을 지급하는 ‘서울형 손주돌봄수당’ 대상도 넓힌다. 기존 2세 영아(24~36개월)에서 초등학교 1~2학년(24~96개월)까지 단계적으로 늘릴 예정이다. 생활비 수준을 감안해 지원 가정의 소득 기준도 기존 중위소득 150%에서 180% 이하로 완화한다.



‘하원 특화 전담 아이돌봄사’도 올해 250명을 시작으로 2030년까지 1000명 규모로 운용한다.



아침·야간·주말·긴급 일시 ‘초등 틈새 돌봄’도 강화한다. 오전 7시부터 오후 10시까지 운영을 확대하며 필요시 자정까지 중단 없는 ‘365 안심 안전망’을 가동할 방침이다.



지역아동센터와 키움센터, 서울형 키즈카페는 2030년까지 기존 911곳에서 1258곳으로 늘린다.



키움센터는 9000원, 지역아동센터는 9500원이던 아동 급식 단가는 1만원으로 올린다. 쇼트폼 중독과 집중력 저하 등 어려움을 겪는 아이들을 위해 ‘찾아가는 디지털 디톡스 프로그램’도 새롭게 운영한다. 오 시장은 “서울시는 아이가 행복하고 부모는 안심할 수 있도록 아이 돌봄을 전면 업그레이드하겠다”며 “아이들의 웃음소리가 서울 전역에 울려 퍼질 때까지 부모의 마음으로 현장을 살피겠다”고 말했다.

