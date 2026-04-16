호르무즈 봉쇄 유탄, 영국 식탁 향한다

영, 이산화탄소 부족 대책 수립 식품 포장·유통 등 차질 가능성

영국 정부가 미국과 이란 간 전쟁 장기화에 대비해 올여름 식품 공급 차질 가능성을 상정한 비상 대응 훈련을 했다는 보도가 나왔다. 특히 이산화탄소(CO2) 공급 부족이 닭고기·돼지고기 등 주요 식품 유통에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 우려가 커지고 있다.



16일(현지시간) 더타임스에 따르면 영국 정부는 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 식품 포장·도축용 CO2 공급 차질을 가정한 ‘합리적 최악의 시나리오’를 바탕으로 비상 대응 계획을 수립했다. 총리실과 재무부 등 고위 당국자들은 ‘턴스톤 작전’이라는 이름 아래 전쟁이 산업 전반에 미칠 영향을 비밀리에 점검했다.



이번 훈련은 오는 6월에도 호르무즈 봉쇄가 지속하고, 미·이란 간 종전도 이뤄지지 않은 상황을 전제로 진행됐다. 호르무즈 봉쇄가 지속할 경우 액화천연가스(LNG) 공급이 차질을 빚고, LNG를 원료로 하는 암모니아와 비료 생산이 위축된다. 이 과정에서 부산물로 생산되는 CO2 공급 역시 급감하게 된다.



CO2는 샐러드와 포장육 등의 유통기한을 연장하는 데 사용되는 만큼 농업과 외식업이 가장 먼저, 가장 크게 영향을 받을 것으로 분석됐다. 특히 돼지는 거의 전량, 닭은 3분의 2 이상이 CO2를 활용한 방식으로 도축돼 공급망 전반에 타격이 불가피하다는 평가가 나온다.



영국 정부는 CO2 공급 붕괴 시 드라이아이스 부족으로 혈액·장기·백신 보관에 차질이 발생할 수 있고, 전력망 안정성에도 위협이 될 수 있다고 판단하고 의료 및 민간 원자력 분야를 우선 보호 대상으로 설정했다. 이에 대응해 영국 정부는 일부 공장에 대해 기존 제품 생산을 중단하고 CO2 생산을 100% 가동하도록 요청하는 방안을 검토 중이다.



키어 스타머 영국 총리는 하원에서 “가장 시급한 과제는 미·이란 분쟁을 완화하고 호르무즈를 개방하는 것”이라고 강조했다. 스타머 총리는 17일 해협 개방을 위한 국제 공조 차원에서 약 40개국이 참여하는 회의를 공동 주최할 예정이다.

