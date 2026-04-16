호르무즈 그림자 선단과 미 해군의 ‘고양이와 쥐’ 게임 시작

제재 피해 항행하는 유조선 약 1500척 추정…미, 역봉쇄 이후 10척 적발

호르무즈 해협을 빠져나간 것으로 알려졌던 중국계 유조선 ‘리치 스타리호’가 오만만 근처에서 미 해군의 봉쇄를 뚫지 못하고 이란 항구로 돌아간 것으로 나타났다. 미 중부사령부는 15일(현지시간) 작전 시행 첫 48시간 동안 미군의 봉쇄를 뚫고 나간 선박은 없으며, 10척이 오만만에서 미군의 지시에 따라 이란 항구로 되돌아갔다고 밝혔다.



월스트리트저널(WSJ)은 “이는 그림자 선단과 미 해군 사이의 쫓고 쫓기는 ‘고양이와 쥐’ 게임이 본격화하고 있음을 보여주는 증거”라고 지적했다. 그림자 선단은 각종 제재를 피해 원유를 실어나르는 유조선을 말한다. 이들은 선박의 위치를 송신하는 트랜스폰더를 끄거나 허위 정보를 송신하고, 선박의 이름을 바꿔 범법 행위를 세탁하는 등의 수법을 쓴다.



해운 데이터업체의 추적에 따르면 리치 스타리호는 아랍에미리트연합(UAE)에 있는 것처럼 조작된 위치 정보를 열흘 이상 송신한 것으로 드러났다. 그러나 실제로는 그 기간에 페르시아만에 숨어서 이란 석유 제품을 실은 것으로 보인다.



해운 데이터업체 로이즈는 지난 14일 10척 이상이 호르무즈 해협을 통과했는데, 이 중에는 그림자 선단의 전력이 있는 선박도 포함된 것으로 추정된다고 밝혔다. 탱커트래커스닷컴에 따르면 현재 전 세계 그림자 선단은 약 1500척에 달한다. 이 중 600척 이상이 이란산 원유를 운송했으며 약 60척은 이란 국영 선단이다. 이들은 제재를 피하고자 이라크나 사우디아라비아 항구에서 출항한 것처럼 보이도록 허위 데이터를 사용하는 경우가 많은 것으로 알려졌다.



스티븐 윌스 해양전략센터 분석가는 “얼마나 많은 선박이 봉쇄를 뚫으려 시험할지, 또 미 해군이 이를 따라잡을 충분한 함정과 항공기, 전략자산을 보유하고 있는지가 관건”이라고 WSJ에 말했다.



다만 해양정보 데이터 업체 윈드워드의 최고경영자 아미 다니엘은 호르무즈 해협처럼 좁은 수로를 통해 발각되지 않고 공해로 나가는 것은 어렵다면서 “봉쇄를 뚫을 방법은 없는 것 같다”고 뉴욕타임스( NYT)에 말했다. 그러나 비록 봉쇄를 뚫지 못하더라도 속고 속이는 정보전으로 혼란이 가중될 것으로 보인다고 NYT는 지적했다.

