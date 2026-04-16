교황 권위에 밀리는 트럼프

바티칸, 미 겨냥 비판 수위 높여 가톨릭 도덕적 위상 회복 기회로 트럼프, 호감 낮아 정치적 열위

미국과 이란 간 전쟁을 둘러싸고 도널드 트럼프 미 행정부와 레오 14세 교황의 갈등이 전면화되고 있다. 트럼프 대통령의 낮은 지지율과 교황의 조직적 리더십이 맞물리면서 정치적 부담은 트럼프 대통령에게 더 크게 작용하고 있다.



월스트리트저널(WSJ)은 15일(현지시간) “나폴레옹 1세 이후 교황에게 이토록 노골적으로 맞선 정치 지도자는 없었지만, 결국 프랑스 황제보다 오래 버텼던 비오 7세처럼 레오 14세 역시 트럼프 대통령에게 절대 만만치 않은 상대임을 보여준다”고 보도했다.



미 시카고 출신으로 지난해 5월 즉위한 레오 14세 교황은 미·이란 전쟁 발발 이후 “하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않는다” “힘의 과시와 전쟁을 멈추라”며 사실상 미 행정부를 겨냥해 비판 수위를 높여왔다. 이에 대해 트럼프 대통령은 교황이 “좌파에 영합한다”고 반격했다. 지난 12일에는 자신을 예수에 빗댄 인공지능(AI) 생성 이미지를 소셜미디어에 게시했다가 종교 보수층의 반발에 삭제하기도 했다.



트럼프 대통령의 비난에도 교황은 전쟁과 관련한 쓴소리를 멈추지 않고 있다. 바티칸 안팎에서는 트럼프 대통령이 교황을 상대하기 쉽지 않은 이유로 교황의 리더십 스타일을 꼽는다. 전임자인 프란치스코 교황이 개인 중심의 직설적 메시지로 주목을 받았다면, 레오 14세 교황은 조직적이고 절제된 방식으로 영향력을 행사한다는 평가가 나온다.



이탈리아 싱크탱크 아피아연구소의 프란체스코 시스치 소장은 WSJ에 “프란치스코는 도발적인 발언으로 시선을 끌었지만 교회 내부, 특히 미 주교단과 갈등을 빚기도 했다”며 “반면 레오 14세는 체계적이고 치밀하게 움직이다가 마지막 단계에서 발언하는 유형”이라고 설명했다. 이어 “프란치스코가 록스타였다면 레오는 오케스트라 지휘자”라고 덧붙였다.



일부 바티칸 관계자들은 이번 사태를 가톨릭교회가 도덕적 권위를 회복할 기회로 보고 있다. 성직자 성 추문 등으로 수십년간 흔들렸던 위상을 되찾을 계기가 될 수 있다는 것이다.



여론 지표에서도 레오 14세 교황이 트럼프 대통령에게 우위를 보인다. 미 NBC 뉴스가 지난 3월 실시한 여론조사에서 등록 유권자 기준 레오 14세 교황의 순호감도(호감도-비호감도)는 +34%포인트를 기록했지만, 트럼프 대통령은 -12%포인트로 비호감이라는 응답이 더 많았다.



전문가들은 장기적으로 백악관과 바티칸 모두 부담을 안게 되겠지만 정치적 리스크는 트럼프 대통령 쪽이 더 클 것으로 보고 있다. 가톨릭 유권자는 전체의 약 20%를 차지하는 핵심 부동층이다. 2024년 대선에서는 약 56%가 트럼프를, 42%가 카멀라 해리스 민주당 후보를 지지했으나 최근 들어 트럼프 대통령 지지율이 하락세를 보이고 있다. 폭스뉴스의 지난달 조사에서는 가톨릭 신자의 52%가 트럼프 국정 운영에 부정적 평가를 했다.



바티칸 고위 인사인 미카엘 체르니 추기경은 “복음을 현실에서 어떻게 실천할 것인가는 본질적으로 정치적 문제”라며 “필요할 때 권력을 향해 진실을 말하는 것이 교회의 역할”이라고 강조했다.

