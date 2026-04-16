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본문 요약

택배 화물을 나르는 트럭 자율주행차가 오는 6월 최초로 국내 고속도로를 달린다.

국토교통부는 국내 자율주행 전문기업 라이드플럭스에 자율주행 유상 화물 운송을 허가했다고 16일 밝혔다.

이에 따라 라이드플럭스는 오는 6월부터 고속도로 시범운행지구 내 일부 구간에서 자율차인 타다대우모빌리티의 맥쎈 25t 트럭 1대를 운행할 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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무인화물차 고속도로 달린다

입력 2026.04.16 21:04

수정 2026.04.16 21:46

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  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6월부터 자율주행 택배 운송

서울~진천 112㎞·평일 주 3회 운행

화물 자율주행차 운행 경로

화물 자율주행차 운행 경로

택배 화물을 나르는 트럭 자율주행차가 오는 6월 최초로 국내 고속도로를 달린다. 그동안 대중교통 등 여객 운송 부문에는 자율차 도입이 확대돼 왔으나 화물 운송에 도입된 것은 이번이 처음이다.

국토교통부는 국내 자율주행 전문기업 라이드플럭스에 자율주행 유상 화물 운송을 허가했다고 16일 밝혔다.

이에 따라 라이드플럭스는 오는 6월부터 고속도로 시범운행지구 내 일부 구간에서 자율차인 타다대우모빌리티의 맥쎈 25t 트럭 1대를 운행할 수 있다.

운행 구간은 서울 송파구의 동남권 물류단지에서 충북 진천의 롯데택배 진천메가허브 터미널을 잇는 중부고속도로 112㎞ 구간이다. 운행 시간은 차량 통행량이 적은 오후 8시부터 다음날 오전 5시까지로, 평일에만 주 3회 운행한다.

안전을 위해 운행 초기에는 시험운전자가 운전석에 탑승한다. 내년부터 운전자는 조수석에만 탑승하고 이후 완전 무인화 단계로 전환하기로 했다.

라이드플럭스는 이번에 받은 허가를 토대로 상반기 중 파트너사인 롯데글로벌로지스와 유상 운송 계약을 맺고 일반 택배 화물 운송 서비스를 시작할 예정이다.

이어 올해 내로 추가로 국토부 허가를 받아 전주, 강릉, 제주 등 전국 각지로 자율주행 화물 운송 서비스를 확대한다는 계획이다.

6월부터 화물 운송에 투입되는 자율주행 트럭. 국토교통부 제공

6월부터 화물 운송에 투입되는 자율주행 트럭. 국토교통부 제공

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