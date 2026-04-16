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본문 요약

국제통화기금이 한국의 명목 성장률 상승에 힘입어 일반정부 부채비율이 당초 전망보다 낮아질 것으로 내다봤다.

IMF는 "벨기에와 한국은부채비율의 상당한 증가가 예상된다"며 "2031년까지 벨기에는 GDP의 122%를 초과하고, 한국은 63%에 달할 것"이라고 밝혔다.

IMF는 전 세계 국내총생산 대비 일반정부 부채비율이 2029년 100.1%를 기록해 사상 처음으로 100%를 돌파할 것으로 예상했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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IMF, 한국 부채 비율 전망치 하향

입력 2026.04.16 21:09

  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

성장률 상승 영향, 증가 속도엔 경고…“전쟁 탓 각국 부채 증가 우려”

IMF, 한국 부채 비율 전망치 하향

국제통화기금(IMF)이 한국의 명목 성장률 상승에 힘입어 일반정부 부채비율이 당초 전망보다 낮아질 것으로 내다봤다. 다만 부채비율 증가 속도는 빠르다고 경고했다. IMF는 중동전쟁 여파로 전 세계 부채 규모를 두고도 우려의 목소리를 내놨다.

IMF가 16일 발표한 ‘재정모니터’ 보고서를 보면 한국 일반정부 부채(D2) 비율은 올해 54.4%로, 지난해 10월 전망치(56.7%)보다 2.3%포인트 낮아질 것으로 예상됐다. 일반정부 부채란 중앙·지방정부 부채에 비영리 공공기관 부채를 더한 수치를 뜻한다.

이는 IMF가 지난해 한국 명목 성장률 전망치를 2.1%에서 4.2%로, 올해는 2.1%에서 4.7%로 각각 대폭 상향 조정한 데 따른 결과다.

부채비율이 60%대를 돌파하는 시점도 1년 늦춰졌다. IMF는 한국 정부 부채비율이 2029년 60.1%로 처음 60%를 넘어설 것으로 예상했다. 지난해 10월에는 2028년(60.9%)에 60%대에 진입할 것으로 봤다.

그러나 부채비율의 증가 속도 자체는빠를 것으로 경고했다. IMF는 “벨기에와 한국은부채비율의 상당한 증가가 예상된다”며 “2031년까지 벨기에는 GDP의 122%를 초과하고, 한국은 63%에 달할 것”이라고 밝혔다.

IMF는 전 세계 국내총생산(GDP) 대비 일반정부 부채비율이 2029년 100.1%를 기록해 사상 처음으로 100%를 돌파할 것으로 예상했다. 이는 1년 전 전망치(98.9%)보다 1.2%포인트 높아진 수치다.

IMF는 부채비율 상승의 주요 원인으로 중동전쟁 파급효과와 차입비용 상승을 꼽았다.

IMF는 에너지 가격 상승과 관련해 취약계층을 대상으로 한 한시적·선별적 지원을 권고했다. 아울러 중기 재정운용 틀을 명확히 설정하고 비효율적 지출을 줄이는 대신 성장 잠재력을 높이는 공공투자 여력을 확보할 것을 주문했다.

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