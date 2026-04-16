‘BTS 특수’ 외국인의 카드 사용 급증

올 4월 초까지 사용액 555억 넘어 고양 공연장 인근 상권도 231% ↑ 티켓 수익 외 경제적 파급력 확인

최근 방탄소년단(BTS) 공연으로 하나카드의 외국인 관광객 카드 소비가 555억원 증가한 것으로 추산됐다. 이들은 평균 2장 이상의 티켓을 사며 공연장 인근 편의점과 카페 등에서 소비를 많이 했다.



하나카드는 올해 1월1일부터 BTS 공연이 마무리된 4월12일까지 발생한 외국인 관광객의 카드 결제 데이터를 분석한 결과, 4개월여간 이들의 소비 지출액은 약 555억원으로 추산된다고 밝혔다. 항공과 숙박, 인근 상권 이용 등을 합산한 외국인 1인당 평균 지출액은 185만원에 달했다.



하나카드는 지난 9일과 11~12일 열린 BTS 월드투어 <아리랑> 공연 티켓을 놀유니버스에서 구매한 외국인 3만명의 결제 데이터를 바탕으로 분석했다.



국가별로는 일본(32%)이 가장 많이 티켓을 구매했다. 특히 공연이 열린 경기 고양종합운동장 인근 상권은 ‘BTS 특수’를 누렸다. 공연 주간(4월6~12일) 이곳 상권의 외국인 카드 이용건수는 전주(3월30일~4월5일) 대비 807%, 이용금액은 231% 각각 증가했다.



업종별로는 이용건수 기준 편의점(1069%), 카페(1109%), 쇼핑(629%), 음식점(600%) 순으로 증가폭이 컸다.



특히 외국인 팬들은 공연 티켓을 1인당 평균 2.1장 구매한 것으로 나타났다.



하나카드 관계자는 “같은 규모의 관광 유치를 일반적인 마케팅으로 달성하려면 훨씬 더 큰 비용과 시간이 필요하다”며 “K팝 공연의 경제적 파급력은 단순한 티켓 수익을 훨씬 넘어선다”고 설명했다.

