‘안전성 문제’ 해외 리콜 제품들, 국내에서 버젓이 팔렸다

가전·화장품 등 1396건 유통 차단

해외에서 안전성 문제로 리콜된 제품들이 국내에서 버젓이 유통되고 있어 주의가 요구된다.



한국소비자원은 지난해 국내에서 유통 중인 해외 리콜 제품 1396건에 대해 유통 차단 등 조치를 취했다고 16일 밝혔다.



소비자원에 따르면 최근 3년간 해외 리콜 제품 시정조치 수는 2023년 983건에서 2024년 1336건, 지난해 1396건 등으로 해마다 늘고 있다. 지난해 시정조치된 제품 중 국내 유통이 처음 확인된 것은 826건으로 전년보다 43.2% 증가했다.



리콜 사유는 가전·전자·통신기기의 경우 감전 위험 등 전기적 위해 요인이 30.8%로 가장 많았다. 또 유해·화학물질 함유(27.4%), 과열·발연·발화 등 화재 위험(22.2%)도 비중이 높았다. 음식료품은 유해·알레르기 유발 물질 함유가 68.7%에 달했고, 화장품은 유해·화학물질 함유가 62%로 최다 사유였다.



국가별로는 제조국이 확인된 536건 가운데 중국에서 생산된 제품이 62%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 일본산(6.5%), 미국산(5.6%) 등 순이었다. 해외 리콜 제품은 정식 수입사보다 구매대행을 거쳐 유통되는 경우가 많아 기존 판매처에서 차단했더라도 다른 사업자를 통해 재유통될 수 있다.



소비자원 관계자는 “해외직구·구매대행을 통해 제품을 구입할 때는 ‘소비자위해감시시스템 홈페이지’ 등에서 해당 제품의 해외 리콜 여부를 확인하면 된다”고 말했다.

