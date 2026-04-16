ABT 감독 “박건희·박수하·박윤재 각기 다른 매력…한국 무용수들 탁월한 테크닉과 인성 갖춰”

차세대 발레 주역 박건희·박수하·박윤재 ABT스튜디오 컴퍼니와 4월 17∼18일 첫 내한 공연

“한국의 발레 교육 시스템은 전 세계가 주목하는 패러다임입니다. 탁월한 테크닉과 인성, 성실함은 한국인 무용수들이 가진 강점이죠.”(사샤 라데츠키 예술감독)

세계 정상급 발레단인 아메리칸 발레 시어터(ABT)의 차세대 무용수를 육성하는 ABT 스튜디오 컴퍼니가 한국에서 첫 내한 공연을 연다. 특히 이번 공연에서는 세계 발레계가 주목하는 한국의 젊은 무용수 박건희(21), 박수하(18), 박윤재(17)가 주역으로 참여해 ABT 스튜디오 컴퍼니만의 개성 강한 무대를 선보일 예정이다.

공연을 앞두고 단원들과 함께 한국을 찾은 예술감독 사샤 라데츠키 예술감독은 16일 서울 마포아트센터에서 열린 기자간담회에서 “한국은 세계 발레계에서 미래를 이끌어가는 매우 중요한 역할을 하고 있다”며 “미국 발레계와 한국인 무용수들 사이에 끈끈한 유대가 형성되고 있는 가운데, 세 무용수의 고국을 방문하게 되어 뜻깊다”고 밝혔다.

ABT 스튜디오 컴퍼니는 젊은 무용수들이 프로 무대로 향하는 관문 역할을 하는 ABT 산하 단체다. 매년 전 세계에서 16~22세 안팎의 소수 정예 무용수를 선발해 체계적인 트레이닝과 공연 경험을 통해 ABT 본단으로 진출할 인재를 길러낸다. 현재 ABT 무용수의 약 85%가 이곳 출신으로, 세계적인 발레리나 미스티 코플랜드 역시 이 단체를 거쳤다.

2025~2026 시즌 ABT 스튜디오 컴퍼니 단원으로 합류한 박건희, 박수하, 박윤재 세 명 모두 일찌감치 세계 무대에서 가능성을 입증한 무용수들이다. 박건희는 2024년 ‘유스 아메리카 그랑프리(YAGP)’에서 그랑프리를 수상하며 압도적인 기량을 보여줬고, 박수하는 ABT 산하 발레학교인 재클린 케네디 오나시스(JKO) 스쿨에서 수학한 뒤 라데츠키 감독의 제안으로 컴퍼니에 합류했다. 지난해 한국인 남성 무용수 최초로 ‘로잔 국제 발레 콩쿠르’에서 우승한 박윤재 역시 전 세계 발레계의 주목을 받는다. 오랜만에 고국을 찾은 세 사람은 한국 관객과 만남을 앞두고 설렘을 감추지 못했다.

박건희는 “ABT는 무용을 시작할 때부터 꿈꿔온 발레단이다. 훌륭한 선배들과 동료들 속에서 더 넓은 무대를 경험하며 성장하고 있다”며 “작지만 큰 존재감을 가진 무용수가 되고 싶다”고 말했다.

박수하는 “미국으로 유학을 떠난 지 3년 만에 가족과 친구들, 선생님들 앞에서 무대를 선보이게 되어 개인적으로도 의미가 크다”며 “한층 성장한 모습을 보여드리고 싶다”고 전했다.

박윤재는 “로잔 우승 직후 미국으로 건너와 컴퍼니에 합류한 지 8개월이 됐다”며 “그동안 엄청나게 많은 것을 배우고 경험했다. 한국 관객들에게 ABT의 스타일과 레퍼토리를 선보일 수 있어 영광”이라고 밝혔다.

이들은 ABT 스튜디오 컴퍼니에서 다양한 장르를 경험하며 무용수로서의 개성을 찾아가고 있다며, 한국에서 혹독하게 갈고닦은 탄탄한 기본기가 밑바탕이 되고 있다고 입을 모았다.

1995년 이곳에 입단해 컴퍼니를 이끄는 라데츠키 감독은 한국인 무용수들에 대한 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 “세 명 모두 박 씨지만 각기 다른 매력을 지니고 있다”며 “건희는 무대에서 초신성 같은 폭발적인 에너지를 지닌 무용수이고, 수하는 어린 나이에도 불구하고 리더 역할을 하는 똑똑한 무용수다. 윤재는 고상한 왕자님 같은 무용수”라고 평했다.

이날 간담회에서는 박수하의 승격 소식이 깜짝 공개되기도 했다. 박수하는 다음 달부터 ABT 본단의 연수단원으로 활동하게 된다.

라데츠키 감독은 한국인 무용수들의 강점으로 탁월한 테크닉과 친절한 인성, 성실함을 꼽았다. 그는 “한국의 발레 교육 시스템은 전 세계가 주목하는 패러다임”이라며 “이미 뛰어난 기반을 갖춘 무용수들에게 ABT만의 스타일을 더해 프로 무용수로 완성하는 것이 우리의 역할”이라고 설명했다. 또한 “무용수들을 지도하는 입장이지만 무용수들에게 배우는 점이 많다”고 덧붙였다.

젊은 무용수들의 무대를 주목해야 하는 이유에 대해서는 “이들은 냉소에 물들지 않은 이상주의와 온전히 몰입하는 에너지를 지니고 있다”며 “그것이 스튜디오 컴퍼니만의 가장 큰 매력”이라고 강조했다.

“모두를 위한 무언가를 준비했다”는 그의 말처럼 이번 갈라 공연은 고전 발레부터 컨템포러리(현대) 작품까지 폭넓은 레퍼토리로 구성된다. ‘그랑 파 클래식’, ‘라 바야데르’ 등 정통 레퍼토리를 비롯해 레너드 번스타인과 조지 거슈윈의 미국 발레, 트와일라 타프, 크리스토퍼 휠던 등 거장들의 작품까지 다채로운 무대를 선보인다.

‘ABT 스튜디오 컴퍼니 발레 갈라’는 17일과 18일 이틀간 서울 마포구 마포아트센터 아트홀맥에서 열린다.