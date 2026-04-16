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이스라엘, 공습으로 레바논 남부 마지막 다리 파괴

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본문 요약

이스라엘과 레바논 정상 간 역사적인 첫 직접 접촉이 추진된다는 관측이 나오는 가운데 이스라엘군이 레바논 남부 지역에 공습을 가했다.

이스라엘군은 레바논 동부 지역에도 공습을 이어갔다.

베이루트 동부 산악지대인 다르 알바이다르 도로에서는 공습으로 차 한 대가 파괴되고 1명이 숨졌다.

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이스라엘, 공습으로 레바논 남부 마지막 다리 파괴

입력 2026.04.16 21:36

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

레바논 카스미예에서 16일(현지시간) 이스라엘 공습으로 남부와 다른 지역을 연결하던 마지막 다리가 파괴된 가운데, 레바논군이 현장을 수습하고 있다. 로이터연합뉴스

레바논 카스미예에서 16일(현지시간) 이스라엘 공습으로 남부와 다른 지역을 연결하던 마지막 다리가 파괴된 가운데, 레바논군이 현장을 수습하고 있다. 로이터연합뉴스

이스라엘과 레바논 정상 간 역사적인 첫 직접 접촉이 추진된다는 관측이 나오는 가운데 이스라엘군이 레바논 남부 지역에 공습을 가했다.

16일(현지시간) 레바논 국영통신(NNA) 등에 따르면 이스라엘군은 이날 레바논 남부 나바티예와 카스미예 일대에 대규모 공습을 했다. 이번 공습으로 여성과 어린이를 포함한 최소 11명이 숨지고 수십 명이 부상을 입었다.

특히 이번 공격으로 이스라엘 국경에서 북쪽으로 약 30㎞ 떨어진 리타니강의 카스미예 다리가 완전히 파괴됐다. 이 다리는 레바논 남부와 다른 지역을 연결하는 핵심 통로였다.

레바논 보안 당국자는 “남부와 레바논 전역을 잇는 마지막 다리가 파괴됐다”며 “복구가 어려운 수준”이라고 밝혔다.

이스라엘은 지난달에도 해당 교량을 공습하며 “헤즈볼라가 무기와 병력을 수송하는 통로로 활용하고 있다”고 주장한 바 있다.

이스라엘군은 레바논 동부 지역에도 공습을 이어갔다. 베이루트 동부 산악지대인 다르 알바이다르 도로에서는 공습으로 차 한 대가 파괴되고 1명이 숨졌다.

공습 직후 레바논 수도 베이루트와 시리아 수도 다마스쿠스를 연결하는 고속도로는 전면 통제됐다. 이 도로는 헤즈볼라의 주요 보급로로 지목돼 왔다.

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