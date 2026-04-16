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헤그세스 장관, 이란 향해 “합의 안 하면 전투 작전 재개 준비 돼 있어”

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본문 요약

피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 16일 이란을 향해 "잘못된 선택을 하고 합의에 응하지 않으면 미군은 전투 작전을 재개할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

아울러 도널드 트럼프 미국 대통령의 명령이 있을 경우 공격을 즉시 재개할 준비가 돼 있다고 덧붙였다.

헤그세스 장관은 이란의 호르무즈 해협 통제 주장에 대해서는 "국제 해역을 합법적으로 항행하는 상선에 미사일과 드론 공격을 위협하는 것은 아무것도 통제하지 못한다는 의미"라며 "이는 통제가 아니라 해적 행위이자 테러 행위"라고 비판했다.

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헤그세스 장관, 이란 향해 “합의 안 하면 전투 작전 재개 준비 돼 있어”

입력 2026.04.16 21:51

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 16일(현지시간) 국방부 청사에서 열린 대이란 군사작전 관련 언론 브리핑에서 발언하고 있다. 로이터연합뉴스

피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 16일(현지시간) 국방부 청사에서 열린 대이란 군사작전 관련 언론 브리핑에서 발언하고 있다. 로이터연합뉴스

피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 16일(현지시간) 이란을 향해 “잘못된 선택을 하고 합의에 응하지 않으면 미군은 전투 작전을 재개할 준비가 돼 있다”고 밝혔다.

헤그세스 장관은 이날 워싱턴DC 인근 국방부 청사에서 열린 대이란 군사작전 관련 언론 브리핑에서 이같이 말한 뒤 “새로운 이란 정권이 현명한 선택을 하기를 바란다”고 말했다.

그는 이어 “우리는 당신들을 지켜보고 있다. 우리 군과 당신들의 군은 역량이 다르다”며 “이것은 공정한 싸움이 아니다”라고 강조했다.

또 미군이 강력한 정보력을 바탕으로 재무장하고 있으며, 이란의 발전소 등 에너지 산업을 겨냥한 준비 태세를 갖추고 있다고 밝혔다. 아울러 도널드 트럼프 미국 대통령의 명령이 있을 경우 공격을 즉시 재개할 준비가 돼 있다고 덧붙였다.

헤그세스 장관은 이란의 호르무즈 해협 통제 주장에 대해서는 “국제 해역을 합법적으로 항행하는 상선에 미사일과 드론 공격을 위협하는 것은 아무것도 통제하지 못한다는 의미”라며 “이는 통제가 아니라 해적 행위이자 테러 행위”라고 비판했다.

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