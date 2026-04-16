‘정액형 K패스’ 환급 기준액 절반으로

9월까지 혜택…정률형 카드도 지정된 시간 이용 땐 50% 환급

정부가 교통비 환급 서비스 ‘모두의 카드’(정액제 K패스)의 환급 기준 금액을 절반으로 줄인다. 고유가 상황이 지속돼 시민의 대중교통 이용을 지원한다는 취지다.



국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)는 2026년 추가경정예산안이 국회를 통과함에 따라 이달부터 오는 9월까지 6개월간 모두의 카드의 환급 기준액을 50% 줄인 ‘반값 모두의 카드’ 서비스를 시행한다고 16일 밝혔다.



모두의 카드는 기준 금액(최대 10만원)을 넘긴 대중교통비를 전액 무제한으로 돌려주는 서비스다. 이번 서비스로 환급 기준액이 절반으로 줄면서 대중교통 이용 혜택도 커지게 됐다.



가령 경기에서 서울로 통학하며 매달 13만원을 지출하는 대학생이 기존엔 기준 금액(9만원)을 넘긴 4만원을 돌려받았다면, 이달부터는 8만5000원을 받을 수 있다.



대광위는 출퇴근 시간 대중교통 혼잡 완화를 위한 인센티브로 출퇴근 시간 전후 1시간씩 4차례 시차 시간을 지정하고 이 시간대에 탑승하면 기본형(정률제) K패스 환급률을 30%포인트 인상하는 방안도 내놨다.



시차 시간대는 오전 5시30분~6시30분, 오전 9~10시, 오후 4~5시, 오후 7~8시다. 이 시간대에 대중교통에 타는 일반 국민은 기존 20%보다 30%포인트가 높은 50%의 교통비를 돌려받을 수 있다. 청년은 30%에서 60%, 저소득층은 53.3%에서 83.3%까지 환급률이 높아진다.



모두의 카드 및 K패스 혜택 확대에 투입되는 추경 예산은 1900억원이다.

