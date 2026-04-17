트럼프 “이스라엘·레바논 열흘 휴전 합의”…헤즈볼라 “휴전 여부, 이스라엘 하기 달려”

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 이스라엘과 레바논이 열흘간의 공식 휴전에 합의했다고 밝혔다. 다만 이스라엘의 교전 상대인 친이란 무장정파 헤즈볼라는 아직 이스라엘의 휴전 의지를 신뢰하지 못하고 있다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어에 “존경받는 조셉 아운 레바논 대통령과 비비(베냐민의 약칭) 네탸나후 이스라엘 총리와 매우 훌륭한 대화를 나눴다”며 “두 정상은 양국 간 평화를 이루기 위해 동부시간 오후 5시부터 열흘간의 공식 휴전에 돌입하기로 합의했다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 곧바로 또 다른 글을 올려 “방금 발표한 성명에 더해 나는 1983년 이후 처음으로 양국 간 의미 있는 회담을 위해 두 정상을 백악관으로 초청할 것”이라고 덧붙였다.

그는 “나는 전 세계에서 9개의 전쟁을 해결하는 영광을 누렸으며 이번이 10번째가 될 것”이라며 “반드시 해내겠다!”고 썼다.

다만 현재 레바논에서의 교전이 이스라엘과 레바논 정규군 간 교전이 아니라 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라 간의 교전이라는 점에서 휴전이 성립하려면 헤즈볼라의 동의까지 있어야 할 것으로 보인다.

헤즈볼라는 트럼프 대통령의 휴전 발표 후 내놓은 첫 성명에서 “휴전이 성립하려면 레바논 영토 내에서 이스라엘군의 자유로운 이동을 허용해서는 안 된다”며 “레바논에 이스라엘군이 주둔하는 것은 레바논과 국민에게 ‘저항할 권리’를 부여하는 것”이라고 주장했다.

헤즈볼라 소속인 하산 파들랄라 의원은 이번 휴전은 “이란의 외교적 노력의 결과”라고 평가하면서, 휴전 성립 여부는 “이스라엘이 모든 형태의 적대 행위를 중단하겠다는 약속을 실행에 옮길지에 달려 있다”고 말했다고 이스라엘 일간 하레츠는 전했다.

반면 네타냐후 총리는 열흘간의 임시 휴전에 “동의했다”면서도, 시리아 국경까지 이어지는 광범위한 안보 구역을 설정하고 레바논에 주둔할 것이라고 밝혔다. 그는 “이스라엘이 레바논과 ‘역사적인 협정’을 맺을 기회를 얻었다”고도 말했다.

이스라엘은 미국과 이란이 지난 7일 2주간의 휴전에 합의한 뒤에도 헤즈볼라를 격퇴하겠다면서 레바논에 대한 공격을 이어왔고, 이란은 이를 휴전 합의 위반이라고 주장해왔다. 미국과 이란의 휴전이 종료되는 21일을 앞두고 이번 휴전 합의가 미국·이란 종전 협상에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을지 주목된다.