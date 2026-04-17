트럼프 “주말쯤 2차 대면 협상 열릴 수도…합의 근접”

도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 주말쯤 이란과 2차 대면 협상이 열릴 수 있다고 말했다. 그는 “합의에 매우 근접해 휴전 연장이 필요 없을 수 있다”면서도, 합의가 불발되면 전투를 재개하겠다고 위협했다.

트럼프 대통령은 16일(현지시간) 네바다주 라스베이거스로 떠나기 전 백악관에서 취재진을 만나 “이란은 합의를 원하고 있고, 우리는 그들과 매우 원만하게 협상하고 있다”면서 “그들은 두 달 전(전쟁 전) 하지 않으려 했던 일을 오늘은 기꺼이 하려 하고 있다”고 말했다. 그는 “이란에는 새 지도부가 들어섰고 그들은 매우 합리적”이라고 주장했다.

그러면서 “아직 최종 합의엔 이르지 않았지만, 우리는 이란이 20년 이후에도 핵무기를 보유하지 않겠다는 강한 약속을 받아냈다”고 주장했다. 다만 이란이 실제 우라늄 농축을 20년 이상 중단한다는데 동의한 것인지는 불확실하다.

트럼프 대통령은 휴전 연장 가능성에 대해 “합의에 가까워져서 휴전 연장이 필요하기 전에 모든 것이 끝날 수도 있다”면서, 협상이 타결되면 자신이 직접 협상장이 마련된 파키스탄 이슬라마바드에 갈 수도 있다고 말했다.

그는 아직도 이란의 원유 확보에 관심이 있느냐는 취재진 질문에 “두고 봐야 한다”며 “믿기 어렵겠지만 우리는 지금 이란과 매우 좋은 관계를 유지하고 있다”고 주장했다.

다만 그는 “합의가 이뤄지지 않으면 전투가 재개될 것”이라고 압박했다. 미국의 대이란 해상봉쇄에 대해서도 “놀라울 정도로 강력하게 유지되고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령의 이날 발언은 협상 타결 기대감을 높여 악화하는 미국 내 여론을 진정시키는 한편 미국에 유리한 합의를 이란에 재촉하려는 의도로 보인다.

트럼프 대통령은 “가스 가격은 지난 3~4일 동안 크게 하락했고, 주식시장도 상승세이다. 모든 것이 순조롭게 진행되고 있다”고 주장하면서 “우리가 해야 할 가장 중요한 일은 이란이 핵무기를 갖지 못하도록 하는 것”이라고 말했다.